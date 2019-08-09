В Москве пятый раз за месяц пройдет акция из-за выборов в Мосгордуму
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа пройдет согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Он может стать одним из самых массовых за последнее время: заявленное число участников – 100 000 человек.
Это пятая за месяц крупная протестная акция в столице. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями.
Участники протестов требуют допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Митинг пройдет без основных лидеров оппозиции: бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, а также основатель ФБК Алексей Навальный все еще находятся под арестом за призывы к прошедшим ранее несогласованным акциям.
На проспекте Сахарова могут выступить член «Яблока» Елена Русакова, которую тоже не допустили до выборов, юрист ФБК Любовь Соболь (она не была арестована, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок) и некоторые другие организаторы мероприятия.
О намерении прийти на митинг заявили журналист Юрий Дудь, телеведущий Леонид Парфенов, рэперы Oxxxymiron и Face, группы Icepeak и «Кровосток».
Несмотря на то что митинг согласован с властями, полиция накануне выпустила предупреждение, в котором напомнила о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. По данным МВД, после митинга на Сахарова «отдельные лица» в интернете призывают принять участие в несогласованных акциях на центральных улицах города. Ранее Соболь заявила, что мэрия Москвы обязана обеспечить право граждан 10 августа гулять по всему городу, а не только на отдельно взятом проспекте.
Кроме того, организаторы акции столкнулись с давлением со стороны мэрии в том, что касается списка выступающих, сообщил муниципальный депутат и журналист Илья Азар. В частности, власти запретили музыкальные номера на митинге. Несмотря на запрет, Face, Icepeak и «Кровосток» намерены выступить на мероприятии.
За два дня до митинга на Сахарова в офисе ФБК, а также дома у некоторых его сотрудников прошли обыски, были заблокированы счета фонда, штабов Навального и еще около сотни счетов, связанных с организацией. Эти действия связаны с делом об отмывании миллиарда рублей фондом Навального. О возбуждении этого дела было объявлено в разгар несогласованной акции 3 августа, опрошенные «Ведомостями» политологи считают, что расследование может быть связано с протестами.
Две предыдущие акции – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На первой из них, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, на второй – 1001. МВД сообщило о 1074 и 600 задержанных соответственно. После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому задержаны более 10 человек.
Первая акция из-за выборов в Мосгордуму прошла 14 июля – на ней задержали более 20 человек, протестующие пытались объявить бессрочный протест во дворе Мосгоризбиркома. Согласованный митинг на Сахарова 20 июля собрал более 20 000 человек.
Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги
Шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади против итогов выборов в Госдуму. В акции, по данным МВД, приняли участие 36 000 человек. По данным организаторов – в несколько раз больше. Далее указаны данные полиции, которые, как правило, в несколько раз меньше, чем подсчеты организаторов и сторонних наблюдателей
29 000 человек
Митинг на проспекте Сахарова против фальсификаций на выборах в Госдуму. Москвичей задели результаты, согласно которым даже в столице «Единая Россия» получила почти половину голосов избирателей – 46,6%, хотя предварительные опросы давали гораздо меньше
25 000 человек
Митинг на Болотной площади против фальсификаций на выборах в Госдуму
Марш памяти Немцова в центре Москвы
21 000 человек
Бывший вице-премьер, оппозиционный политик и сопредседатель партии «РПР – Парнас» Борис Немцов был убит недалеко от Кремля ночью 28 февраля. Акции его памяти проводятся каждый год
18 000 человек
«Марш миллионов» в знак протеста против возвращения Путина в Кремль: от Пушкинской до проспекта Сахарова
14 000 человек
Митинг оппозиции на Пушкинской площади в день президентских выборов: на них был переизбран главой государства Владимир Путин
14 000 человек
Второй «Марш миллионов»: от Пушкинской до проспекта Сахарова
12 000 человек
Митинг на проспекте Сахарова за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму
11 000 человек
«Большой белый круг»: граждане с белыми лентами – символом акций за чистоту выборов – выстроились вокруг Садового кольца
9000 человек
«Марш против подлецов» – против закона, запретившего усыновление иностранцами детей из России
8000 человек
«Марш миллионов»: протестующие накануне инаугурации Путина прошли по Якиманке и собирались организовать митинг на Болотной площади, это закончилось столкновениями с полицией и «болотным делом»
8000 человек
«Марш против палачей»: против преследования участников акции на Болотной площади 6 мая
8000 человек
Митинг против программы реновации в Москве на проспекте Сахарова
От 7000 до 8000 человек
«Он вам не Димон»: антикоррупционные протесты сторонников Алексея Навального в Москве
3000 человек
«Марш мира» на столичных бульварах – против войны на Украине
3000 человек
Митинг против повышения пенсионного возраста
2000 человек
Митинг на Чистых прудах против фальсификаций результатов голосования на выборах в Госдуму шестого созыва
2000 человек
Митинг в Москве на Манежной площади в поддержку Навального, которому вынесли приговор по делу «Кировлеса» во время кампании по выборам мэра Москвы
1500 человек
«Он нам не царь»: акция сторонников Навального накануне инаугурации Путина, избранного в четвертый раз президентом России