В Москве пятый раз за месяц пройдет акция из-за выборов в Мосгордуму

Евгений Разумный / Ведомости

На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа пройдет согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Он может стать одним из самых массовых за последнее время: заявленное число участников – 100 000 человек.

Это пятая за месяц крупная протестная акция в столице. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями.

Участники протестов требуют допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Митинг пройдет без основных лидеров оппозиции: бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, а также основатель ФБК Алексей Навальный все еще находятся под арестом за призывы к прошедшим ранее несогласованным акциям.

На проспекте Сахарова могут выступить член «Яблока» Елена Русакова, которую тоже не допустили до выборов, юрист ФБК Любовь Соболь (она не была арестована, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок) и некоторые другие организаторы мероприятия.

О намерении прийти на митинг заявили журналист Юрий Дудь, телеведущий Леонид Парфенов, рэперы Oxxxymiron и Face, группы Icepeak и «Кровосток».

Несмотря на то что митинг согласован с властями, полиция накануне выпустила предупреждение, в котором напомнила о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. По данным МВД, после митинга на Сахарова «отдельные лица» в интернете призывают принять участие в несогласованных акциях на центральных улицах города. Ранее Соболь заявила, что мэрия Москвы обязана обеспечить право граждан 10 августа гулять по всему городу, а не только на отдельно взятом проспекте.

Кроме того, организаторы акции столкнулись с давлением со стороны мэрии в том, что касается списка выступающих, сообщил муниципальный депутат и журналист Илья Азар. В частности, власти запретили музыкальные номера на митинге. Несмотря на запрет, Face, Icepeak и «Кровосток» намерены выступить на мероприятии.

За два дня до митинга на Сахарова в офисе ФБК, а также дома у некоторых его сотрудников прошли обыски, были заблокированы счета фонда, штабов Навального и еще около сотни счетов, связанных с организацией. Эти действия связаны с делом об отмывании миллиарда рублей фондом Навального. О возбуждении этого дела было объявлено в разгар несогласованной акции 3 августа, опрошенные «Ведомостями» политологи считают, что расследование может быть связано с протестами.

Две предыдущие акции – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На первой из них, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, на второй – 1001. МВД сообщило о 1074 и 600 задержанных соответственно. После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому задержаны более 10 человек.

Первая акция из-за выборов в Мосгордуму прошла 14 июля – на ней задержали более 20 человек, протестующие пытались объявить бессрочный протест во дворе Мосгоризбиркома. Согласованный митинг на Сахарова 20 июля собрал более 20 000 человек.

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