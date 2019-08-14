Минобрнауки объяснило приказ об ограничении контактов ученых с иностранцами

Максим Стулов / Ведомости

Министерство науки и высшего образования подтвердило существование приказа, ужесточающего контроль за контактами российских ученых с иностранными коллегами. Пресс-служба ведомства пояснила «Ведомостям», что документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику взаимодействия с зарубежными организациями.

«Данные рекомендации направлены, прежде всего, для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта «Наука», и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки», – подчеркнули в ведомстве. Пресс-служба Минобрнауки добавила, что российские ученые также сталкиваются с ограничениями при посещении организаций и ведомств за рубежом.

В июле Минобрнауки разослало подведомственным организациям документ о том, как им следует взаимодействовать с иностранными и международными организациями и принимать у себя иностранцев. Об этом сообщили «Московский комсомолец» и научная газета «Троицкий вариант». Соответствующий приказ предписывает научным организациям уведомлять ведомство о встрече с зарубежными коллегами за пять дней и предоставлять список участников встречи.

На встрече, согласно документу, должны присутствовать минимум двое российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны лишь с разрешения руководства. После встречи ученым следует составить отчет с описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников. Кроме того, на самих встречах ученым разрешено использовать «средства обработки и накопления информации», в том числе телефоны, часы, бинокли и плееры, лишь в случаях, предусмотренных международными договорами России.

В открытом письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков раскритиковал документ и указал на «ряд ограничений и несуразностей» в нем, которые «чреваты ущербом престижу страны» и помешают научным контактам. Он подчеркнул, что исполнение рекомендаций грозит ростом изоляции и дискредитацией власти. Вице-президент РАН Алексей Хохлов в своем Facebook обратил внимание на то, что приказ Минобрнауки противоречит целям нацпроектов «Наука» и «Образование», согласно которым Россия должна стать привлекательной для учебы и работы иностранных специалистов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что не знает о таком документе и не видел его. По его словам, если журналисты корректно процитировали приказ, то он «выглядит как перебор». В то же время ученым «нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют» и «научно-промышленный шпионаж никто не отменял», заключил представитель Кремля. Он пообещал «поинтересоваться» документом у ведомства.