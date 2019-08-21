Кремлевские эксперты видят риски второго тура на четырех губернаторских выборах

Этой осенью второй тур губернаторских выборов возможен в четырех регионах Андрей Гордеев / Ведомости

Эксперты близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФРГО) допускают проведение второго тура губернаторских выборов в четырех регионах – Республике Алтай, Астраханской, Вологодской и Волгоградской областях.

Как говорится в их очередном докладе о ходе нынешней региональной кампании, врио главы Алтая Олегу Хорохордину мешает «тяжелое наследие» его предшественника Александра Бердникова. К тому же в республике достаточно сильны КПРФ и другие оппозиционные партии: основным оппонентом Хорохордина стал депутат госсобрания коммунист Виктор Ромашкин, который способен консолидировать значительную часть оппозиционного электората.

В Вологодской области ЛДПР выставила «вполне перспективного» депутата законодательного собрания Ольгу Ширикову, а если бы зарегистрировали еще и коммуниста Александра Морозова, то победа в первом туре идущего на новый срок губернатора Олега Кувшинникова точно была бы сорвана, предполагают эксперты. Игорь Бабушкин получил назначение в Астрахань только в июне и может просто не успеть нарастить рейтинг. Осложнить его победу может и депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»): партия не выдвинула его в губернаторы, на что электорат эсеров может ответить как неявкой, так и голосованием против врио губернатора. Наконец, волгоградскому губернатору Андрею Бочарову просто «некому проигрывать», но есть риск «бунта элит», из-за чего он может столкнуться «с предательствами и саботажем», говорится в докладе.

В Петербурге проиграть кампанию невозможно, текущие рейтинговые показатели у врио губернатора Александра Беглова более 50%, а при текущей активности конкурентов рейтинги серьезно не перераспределятся, считает руководитель ФРГО Константин Костин: «Муниципальная кампания на это не сыграет. Другое дело, что в городе есть скандальный протестный потенциал и сложные элитные расклады, которые могут осложнить поствыборные интерпретации [итогов выборов]». По его мнению, проблем нет и у сахалинского врио Валерия Лимаренко, у которого тоже высокая поддержка. При этом сам Костин в отличие от экспертов его фонда не верит в сложности в Волгограде, поскольку там «некому раскачать ситуацию»: «Самые сложные ситуации на Алтае и в Вологодской области. Вопрос – как за две оставшиеся недели сработают возможные негативные факторы».

Не стоит сбрасывать со ­счетов сложные выборы в Санкт-Петер­бурге и на Сахалине, возражает политолог Екатерина Курбангалеева: «В Петербурге над Бегловым изначально не сложились звезды: кандидат не соответствует духу и атмосфере города и все время попадает в неловкие ситуации, регулярную кампанию так и не удалось выстроить, несмотря на серьезные ресурсы. А Лимаренко чужд островному мышлению Сахалина, есть ощущение некоего глубинного отторжения».

Из названных в докладе регионов эксперт считает самыми сложными выборы в Волгоградской области и на Алтае: «В Волгограде, несмотря на то что губернатор идет на второй срок, его кандидатура не соответствует масштабу области – есть несоответствие сложностей стоящих перед регионом задач возможностям и лоббистскому потенциалу губернатора. Что же касается Алтая, то это национальная республика, и, как в любую такую республику, врио губернатора туда надо было назначать раньше. Потому что национальные элиты замкнуты, консервативны и с ними сложно быстро договориться».