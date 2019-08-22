Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам

Максим Стулов / Ведомости

Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам. На это обратил внимание руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Иск был зарегистрирован 21 августа. Ответчиками по нему стали политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев. Сумма и детали иска пока неизвестны.

Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор», владелец ресторана «Армения». В такую сумму компании оценили ущерб от проведения в Москве несогласованной акции протеста 27 июля. В «Мосгортрансе» заявили, что митинги стали причиной сбоев на маршрутах, компания получила жалобы на то, что не ездили автобусы.

«Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» также подали иски о возмещении ущерба на 100 млн руб. к фигурантам дела о массовых беспорядках на акции 27 июля. Руководитель правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов говорил «Ведомостям», что все протестные акции этого лета были мирными и не привели к причинению ущерба кому-либо, поэтому, скорее всего, столичные предприятия подсчитали упущенную выгоду. А блокирование транспортной инфраструктуры было инициировано самой властью, указывает правозащитник. По его мнению, история с ущербом нужна потому, что позволяет создать видимость наличия состава преступления.

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