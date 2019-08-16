Иски на 13 млн рублей подали к Соболь, Навальному и другим оппозиционерам

Андрей Гордеев / Ведомости

Иски на общую сумму в 13 млн руб. поданы к политикам Илье Яшину, Алексею Навальному, Любови Соболь, Ивану Жданову, Юлии Галяминой, Александру Соловьеву, Олегу Степанову, Георгию Албурову и Владимиру Милову, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Мосгорсуда. Истцами выступают ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР».

Иски поданы в связи с ущербом организаций от проведения в столице несогласованной акции протеста 27 июля. В пресс-службе не пояснили, почему компании решили судиться именно с этими политиками. Официальных организаторов у акции 27 июля не было.

ГУП «Мосгортранс» заявляет в иске, поданном в Коптевский суд Москвы, что проведение акции протеста привело к перекрытиям проезжей части в различных частях города и задержкам общественного транспорта, то есть потерям рейсов. Таким образом, организации причинены убытки в размере 1,2 млн руб. В тот же суд подало иск ГБУ «Автомобильные дороги» – о возмещении 11,47 млн руб. Истец полагает, что понес 27 июля убытки в связи с выделением грузового автомобильного транспорта для организации безопасности дорожного движения. Но самый большой ущерб причинен компании за счет повреждения малых архитектурных форм и элементов обустройства (10,8 млн руб.).

В свою очередь ООО «АНКОР» арендует помещение на Тверской улице и предоставляет там услуги общественного питания. Чтобы обеспечить безопасность персонала и посетителей в день проведения протестной акции, истец был вынужден приостановить работу с 10 до 20 часов. Ущерб в виде упущенной выгоды компания оценила более чем в 500 000 руб.

Ранее ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» оценили нанесенный им 27 июля вред в 100 млн руб. и заявили, что передали первые иски в о компенсации вреда в Следственный комитет. В этот день в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ходе акции, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

Как сообщал «Ведомостям» ранее руководитель правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов, история с ущербом в деле о массовых беспорядках нужна потому, что позволяет создать видимость наличия состава преступления. В ст. 212 УК говорится, что массовые беспорядки сопровождаются «насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих». «Дело изначально выдуманное, поэтому приходится к нему фенечки прикручивать, чтобы эта береза стала похожей на новогоднюю елку», – говорил эксперт.