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От участников акции 27 июля потребуют возместить ущерб на 100 млн рублей

Первые иски о возмещении ущерба поданы к участникам прошедшей в центре столицы 27 июля акции протеста, сообщает Агентство «Москва». Уточняется, что возмещения материального вреда, нанесенного транспортным предприятиям и городскому хозяйству, требуют ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги».

«Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн руб.», — говорится в сообщении.

Исковые заявления о возмещении имущественного ущерба поданы к лицам, в отношении которых в соответствии с информацией прокуратуры Москвы возбуждены уголовные дела по ст. 212 УК. Иски направлены в Следственный комитет, поскольку он занимается расследованием дела о массовых беспорядках, которые якобы произошли 27 июля в столице.

В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

По итогам акции 27 июля заведено дело о массовых беспорядках, девять человек арестованы, еще один задержан.

Выборы в Мосгордуму должны состояться 8 сентября. Избирательная кампания уже несколько недель сопровождается скандалами — большинству оппозиционных кандидатов отказали в регистрации в качестве кандидатов, признав недействительными подписи избирателей в их поддержку.