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ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день акции протеста

ФСИН России планирует провести 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Ведомости» запросили подтверждение этой информации у ФСИН.

По данным ТАСС, в турнире примут участие водители подразделений из более чем 10 регионов России. Участники должны продемонстрировать навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знание правил дорожного движения и навыки стрельбы.

Предполагается, что турнир состоится на базе управления конвоирования в Капотне. Турнир проводится уже третий год подряд, он приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 г.

В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Накануне митинга управление МВД по Москве напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. Ведомство подчеркнуло, что «отдельные лица» в интернете призывают к участию 10 августа в несанкционированных акциях на центральных улицах города. МВД пообещало пресечь попытки провести любое несогласованное публичное мероприятие.