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Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве

Ведомости
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Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

Митинг на Сахарова согласован с властями. Однако «отдельные лица» в интернете призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города, говорится в сообщении МВД. «Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – заявило ведомство. Отмечается, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие будут пресекаться.

В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Протестующие требуют допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Основные организаторы протестов – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Константин Янкаускас и другие – находятся под арестом.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Жители Архангельской области начали скупать йод после взрыва на полигоне

Ведомости
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После взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области в аптеках Архангельска и Северодвинска резко вырос спрос на йодосодержащие препараты, сообщает «Интерфакс». По его данным, в аптечных киосках 9 августа практически невозможно найти препараты с содержанием йода.

Ажиотаж начался вечером 8 августа, рассказала агенству фармацевт в одной из аптек. «Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. До самого закрытия все разобрали", — сказала она. В другой аптеке "Интерфаксу" сообщили, что вынуждены были в пятницу сделать срочный заказ йодосодержащих лекарств, потому что накануне все раскупили, а сегодня люди продолжают их спрашивать. 

На отсутствие йода в аптеках обратил внимание и местный портал 29.ru. Его журналисты обратились в 15 аптек — в девяти из них йодосодержащих препаратов уже не было, в остальных их еще можно было найти, но фармацевты отмечали повышенный спрос. 

В четверг на полигоне под Архангельском при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Два специалиста погибли, еще несколько были доставлены в больницы. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано превышение радиационного фона.

Считается, что йодосодержащие препараты способны защитить организм от накопления радиоактивных изотопов. Однако их не рекомендуется применять без консультации с врачом-эндокринологом, особенно людям с проблемами щитовидной железы. 

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СМИ узнали о попадании токсичного вещества в Белое море после взрыва под Архангельском

Ведомости
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В результате взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области тонны крайне токсичного вещества могли оказаться в водах Белого моря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Именно из-за этого, по данным издания, могла быть закрыта для гражданского судоходства акватория Двинского залива.

Накануне на полигоне под Архангельском при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Два специалиста погибли, еще несколько были доставлены в больницы. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано непродолжительное превышение радиационного фона.

Во второй половине четверга стало известно, что администрация морских портов западной Арктики в связи с происшествием на полигоне на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. Причины такого решения не объяснялись.

Как рассказал «Коммерсанту» один из военных моряков, закрытие акватории может быть связано с тем, что в воду попало токсичное вещество. По словам источника, в ходе испытаний запущенная специалистами Минобороны ракета могла разрушиться, в результате чего топливо – несимметричный диметилгидразин (гептил) – соединилось с окислителем и произошел взрыв. При этом обломки ракеты упали в море.

Запрет на судоходство в таком случае вызван необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыбная ловля является традиционным промыслом, отмечает издание. Кроме того, военным понадобится время, чтобы найти в воде фрагменты разрушенной ракеты. А через три – четыре недели гептил растворится в воде до безопасной концентрации, и необходимость в ограничениях отпадет сама собой, заключил «Коммерсантъ».

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Политика
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Еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках предъявили обвинение

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля – Айдару Губайдулину 1993 г. рождения, говорится в сообщении ведомства. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и пр.). Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемого Максим Пашков заявил ТАСС, что Губайдулин не признает вину. По его словам, дата и время избрания меры пресечения обвиняемому еще не назначены.

СКР сообщил также о задержании еще одного подозреваемого по делу – Данилы Беглеца 1992 г. рождения. «Беглец, ранее объявленный в розыск, в настоящее время доставлен в СКР для проведения следственных действий», – отмечается в сообщении. В отношении задержанных ведомство будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста.

По данным СКР, сейчас фигурантами дела о массовых беспорядках в Москве являются 12 человек, девять из них арестованы. Речь идет о Евгении Коваленко, Иване Подкопаеве, Алексее Миняйло, Данииле Кононе, Сергее Абаничеве, Кирилле Жукове, Владиславе Барабанове, Егоре Жукове и Самариддине Раджабове. В пятницу суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте добровольно сдавшегося полиции Сергея Фомина.

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Авто
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BMW отзовет в России более 22 000 автомобилей

Ведомости
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Официальный представитель BMW в России – компания «БМВ Русланд трейдинг» – решила отозвать в России 22 286 автомобилей 5 и 6 серии, проданных с июня 2003 по август 2010 г., говорится в сообщении Росстандарта.

Автомобили решено отозвать из-за того, что в редких случаях при долгом воздействии вибраций или, например, при меняющейся температуре и повышенной влажности в сочетании с экстремальной нагрузкой от уличных реагентов может возникнуть коррозия в резьбовом соединении плюсового провода аккумулятора. «Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе вплоть до невозможного запуска», – поясняется в сообщении. В отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности, что может привести к оплавлению.

«БМВ Русланд трейдинг» проинформирует владельцев подпадающих под отзыв автомобилей BMW о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. На всех автомобилях будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки.

В феврале BMW отозвал почти 30 000 автомобилей в России из-за возможных неполадок с радиатором системы рециркуляции отработавших газов.

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Технологии
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Apple объяснила претензии к «Лаборатории Касперского» желанием помочь

Ведомости
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Apple одинаково относится ко всем разработчикам, все они имеют равные возможности добиться успеха в App Store, заявила компания в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Apple отметила, что недавно обновила свои рекомендации для приложений с функцией родительского контроля. Именно с этим, по словам компании, связаны ограничения, с которыми столкнулась «Лаборатория Касперского».

Накануне ФАС возбудила дело в отношении Apple, обвинив ее в нарушении закона о защите конкуренции и злоупотреблении положением на рынке. Расследование было начато по заявлению «Лаборатории Касперского». Компания пожаловалась в ФАС на то, что Apple необоснованно отклонила версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, из-за чего она лишилась существенной части функционала. При этом в это же время Apple вывела на рынок собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

Согласно заявлению Apple, приложение «Лаборатории Касперского» использовало технологию, которая могла нарушить конфиденциальность пользователей. Несмотря на рекомендации, компания не привела Kaspersky Safe Kids в соответствие с новыми правилами, отметила Apple. «Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие, но они до сих пор не представили никаких обновлений», – цитирует заявление компании агентство «Прайм».

При этом, как отмечает Apple, другие разработчики приложений родительского контроля, использующие ту же технологию управления мобильными устройствами, включая Our Pact и Qustodio, были одобрены и в настоящее время доступны в App Store.

Apple в апреле сообщила, что удалила из App Store несколько приложений с функцией родительского контроля из-за того, что они использовали технологию Mobile Device Management. Она предоставляет сторонний контроль и доступ к устройству, а также к важнейшей информации, которая включает местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете, писала компания.

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Политика
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Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы своей территорией

Ведомости
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На официальном сайте летней Олимпиады-2020 российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Южные Курилы изображены как часть Японии. Принадлежность островов к японской территории обозначена на интерактивной карте с маршрутом олимпийского огня.

На карте можно рассмотреть населенные пункты, расположенные вдоль маршрута. В них пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Олимпиаде. Участок с Южными Курилами на интерактивной карте невозможно увеличить.

Япония на протяжении многих лет оспаривает принадлежность южных островов Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет. Премьер Японии Синдзо Абэ 21 июля заявил, что планирует подписать мирный договор с Россией до того момента, как уйдет из власти. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 г.

Олимпиада в Токио будет проходить с 24 июля по 9 августа 2020 г., с 25 августа по 6 сентября 2020 г. пройдет Паралимпиада.

Спорные острова: между Россией и Японией

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Бизнес
Новости

Акции UC Rusal подешевели на 10% после публикации отчетности

Ведомости
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Акции UC Rusal в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подешевели на 10,2% после публикации отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2019 г. Об этом свидетельствуют данные торгов. После открытия торгов стоимость акций UC Rusal упала на 10,2%, до 3,08 гонконгского доллара за акцию ($0,39).

Согласно опубликованной накануне финансовой отчетности UC Rusal, чистая прибыль компании в первом полугодии 2019 г. сократилась в 1,7 раза и составила $558 млн. Выручка UC Rusal снизилась на 5,2% до $4,736 млрд. Скорректированная EBITDA уменьшилась в 2,1 раза и составила $528 млн. В отчетности компании также отмечаются слабые темпы роста мирового спроса на алюминий, нестабильность на рынке из-за торговой войны США и Китая. UC Rusal ожидает, что во втором полугодии 2019 г. мировой спрос на алюминий вырастет на 2% в годовом выражении, до 67,5 млн тонн.

Минфин США внес в санкционный список UC Rusal и другие на тот момент подконтрольные Олегу Дерипаске компании 6 апреля 2018 г. Условием для снятия санкций было сокращение доли бизнесмена ниже контрольной в компании. В январе этого года Вашингтон снял санкции с UC Rusal, так как Дерипаска выполнил условие. Такое решение стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с американскими властями.

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Политика
Новости

Суд арестовал сдавшегося властям экс-президента Киргизии Атамбаева

Ведомости
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен по решению суда в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Киргизии, сообщил «РИА Новости» адвокат политика Сергей Слесарев. Атамбаев будет находиться в СИЗО как минимум до 26 августа.

По словам Слесарева, Атамбаеву предъявлены обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 г. Прокуратура Киргизии сообщала, что экс-президент может быть причастен и к другим преступлениям: например, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному изъятию земель, узурпации власти. Атамбаев обвинения отвергает и связывает их с политическим преследованием.

Парламент страны лишил Атамбаева неприкосновенности в июле 2019 г. Бывший президент был задержан 8 августа в своей резиденции, которую спецслужбы страны штурмовали более суток. В результате штурма пострадали более 50 человек. По данным «24.kg», погиб заместитель командира подразделения «Альфа». Сам Атамбаев заявил, что отстреливался из наградного оружия, однако был вынужден сдаться, чтобы не допустить большого количество жертв среди своих сторонников, пришедших к его резиденции.

Действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков обвинил предшественника в нарушении Конституции из-за сопротивления силовикам. МВД Киргизии возбудило несколько уголовных дело после массовых беспорядков у резиденции бывшего президента.

Технологии
Новости

WSJ: Facebook предложила СМИ $3 млн за публикацию их новостей в своем новом разделе

Ведомости
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Facebook предложила нескольким американским СМИ $3 млн в год за лицензию на размещение их контента в новом разделе социальной сети, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Такое предложение получили ABC News, The Washington Post, Bloomberg, а также Dow Jones – издатель The Wall Street Journal. Facebook даст СМИ возможность самостоятельно выбрать, как размещать материалы – непосредственно в соцсети или только заголовки с ссылками на сайт издания. Согласился ли кто-то из вышеперечисленных СМИ на это предложение, пока неизвестно.

Facebook планирует запустить новый раздел с новостями осенью, добавляют собеседники газеты. Основатель соцсети Марк Цукерберг анонсировал его появление в январе в разговоре с главой издательства Axel Springer Матиасом Депфнером. Тогда он сказал, что стремится распространять качественные новости и создать экосистему для их поддержки.

Технологии
Новости

Uber отчитался о рекордном квартальном убытке

Ведомости
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Убыток американской компании Uber во II квартале 2019 г. достиг $5,2 млрд, следует из ее отчетности. Это рекордный квартальный убыток для Uber, пишет The Wall Street Journal.

По сравнению с предыдущим кварталом убыток компании вырос в пять раз. Рост потерь компания объясняет расходами, связанными с IPO: они составили $3,9 млрд. Еще почти $300 млн Uber потратил на премии водителям в связи с размещением.

Компании также приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией по всему миру, обращает внимание The Wall Street Journal. Выручка Uber в Латинской Америке снизилась на 24% по сравнению со II кварталом 2018 г. Этот регион когда-то был источником сильного роста для компании, отмечает газета.

Uber – международная технологическая компания, которая развивает одноименное приложение по вызову такси. Она была основана в 2009 г. В мае этого года компания привлекла более $8 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг китайской Alibaba в 2014 г.

Политика
Новости

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Ведомости
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Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.

В сообщении говорится, что 7 августа Boeing-738 российской авиакомпании «Глобус», летевший из Бари в Москву, вошел в украинское воздушное пространство, чтобы обойти зону активной грозовой деятельности. Он летел над Украиной 26 минут.

В «Украэрорух» отмечают, что действовали в соответствии с решением государственной авиационной службы Украины, согласно которому в случаях обхода опасных метеоявлений воздушным судам, в том числе зарегистрированным в России, может быть разрешен вход в воздушное пространство страны.

С 2015 г. на Украине действует запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний. В ответ Росавиация приняла аналогичный запрет для украинских авиаперевозчиков.

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