Олимпийского знаменосца могут снять с выборов из-за фото

Кадр Alberto Pizzoli, который был использован в изготовленных кандидатом агитационных материалах ALBERTO PIZZOLI / AFP

С выборов мэра Братска – второго по числу избирателей города Иркутской области – суд может снять известного российского бобслеиста, кандидата «Справедливой России» Александра Зубкова. Судебное заседание о снятии кандидата Зубкова назначено на 2 сентября, говорится в письме, направленном Братским горсудом в Иркутское региональное отделение «Справедливой России» (письмо и сопроводительные документы есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердили в штабе Зубкова и собеседник, близкий к администрации Иркутской области). 2 сентября – последний день, когда кандидатов можно снимать с выборов.

Выборы мэра Братска не в первый раз сопровождаются скандалом. В 2010 г. их выиграл кандидат КПРФ Александр Серов, но уже в феврале 2011 г. он был арестован по подозрению в вымогательстве и получению взятки. Сейчас город возглавляет полковник ФСБ, член регионального политсовета «Единой России» Сергей Серебренников.

За пост мэра Братска конкурирует семь кандидатов, но основных три: Зубков, Серебренников и коммунист Светлана Петрук.

Заявление о снятии Зубкова с выборов подала кандидат-самовыдвиженец Елена Романова. Поводом для иска, как следует из текста заявления в суд, стало то, что в предвыборных плакатах и баннерах Зубкова используется фотография с открытия Олимпиады 2014 г. фотокорреспондента AFP. На ней запечатлен Зубков с флагом, в Сочи нынешний кандидат был знаменосцем российской сборной на церемонии открытия Игр, получил две золотые медали, но был лишен их за допинг. «В изготовленных кандидатом агитационных материалах на указанный объект (фото. – "Ведомости") нанесены надписи: "Кандидат в мэры Братска Александр Зубков; Россия доверила знамя, братчане доверили город!" Это свидетельствует об использовании кандидатом объекта авторского права и его изменении без согласия правообладателя», – говорится в исковом заявлении.

По закону агитация не должна нарушать законодательство об интеллектуальной собственности. «По моей практике 3/4 таких исков остаются без удовлетворения, – говорит политюрист Антон Рудаков. – Основная проблема – это собрать доказательства, что закон нарушен. В условиях сокращенных сроков избирательной кампании сделать это нереально». На запросы иностранным юридическим лицам уходит иногда по два месяца, а после дня голосования эти нарушения уже никому не интересны, добавляет он.

Представитель штаба Зубкова заявил «Ведомостям», что кандидат не решил, идти ли лично в суд.

Как утверждает источник в «Единой России», подачу иска инициировал депутат заксобрания Александр Гаськов, который «пытается всеми силами усилить свое влияние на город». Гаськов публично поддержал Серебренникова 30 августа, похвалив единоросса за то, что тот «стоял у истоков создания частных управляющих компаний в Братске и помогал развивать ЖКХ». С другой стороны, утверждает источник «Ведомостей», Гаськов поддерживал и выдвижение кандидата от КПРФ: Гаськов был гендиректором ООО «Падунская коммунальная компания» в Братске до 2011 г., а его преемником стала Светлана Петрук – нынешний кандидат КПРФ.

Гаськов утверждает, что не стоит за подачей нынешнего иска. Он считает, что суд на этом этапе не снимет кандидата. «До этого Серебренников пытался снять с выборов Петрук и Зубкова, этого не произошло. Наверное поняли, что это не придаст выборам легитимности», – говорит Гаськов. Но снятие кандидата из «Справедливой России» выгодно единороссу Серебренникову, считает он. Потому что из трех «системных кандидатов» тот выглядит на общем фоне «лучше всего», полагает Гаськов.

Иск нацелен на то, чтобы снести Зубкова как одного из лидеров гонки и «расписать договорняк с мэром от ЕР», то есть договариваться с ним напрямую, утверждает близкий к администрации Братска собеседник «Ведомостей». Снятие кандидата-эсера увеличит шансы на победу кандидата КПРФ, с котором связан Гаськов, это открывает возможность для политического торга, говорит источник в региональной администрации.

Политический юрист Рудаков говорит, что во многих регионах количество судебных процессов по снятию кандидатов существенно увеличилось. «Причина этого простая: итоги выборов для власти будут хуже, чем в прошлые годы, нерешенных проблем только прибавилось. Поэтому всеми возможными способами, в том числе и юридическими, политическая система приводится в состояние дистиллированной воды», – считает он.