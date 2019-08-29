«Голос» предложил перенести выборы главы Забайкалья из-за многочисленных нарушений
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В Забайкальском крае сложилась уникальная для России ситуация, когда на выборы губернатора не выдвигается ни один кандидат от парламентской партии, а поправки, позволяющие кандидатам выдвигаться в порядке самовыдвижения, приняты с нарушением. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении движения «Голос», которое считает, что сложившаяся ситуация делает невозможным выявление воли избирателей.
В апреле в регионе приняли поправки, позволившие баллотироваться в губернаторы самовыдвиженцам. Этим правом воспользовались пять человек, но зарегистрировали лишь врио губернатора Александра Осипова. Одновременно должны были быть приняты аналогичные поправки в высший закон субъекта – устав края, но это произошло лишь через месяц после старта кампании. Поправки же, которые вносятся в период кампании, начинают действовать лишь со следующих выборов – следовательно, Осипов не мог быть зарегистрирован, считают в «Голосе».
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