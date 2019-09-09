«Сняли с выборов все, что было живым». Политологи об итогах единого дня голосования

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Андрей Гордеев / Ведомости

В России подводят итоги губернаторских выборов и выборов в законодательные собрания регионов. Есть несколько итогов единого дня голосования. Все врио губернаторов и действующие губернаторы победили в первом туре.

В Москве избрали Мосгордуму, кандидаты от власти получили 25 мандатов, а коммунисты, эсеры и «яблочники» вместе – 20 мандатов. На выборах в Санкт-Петербурге победил врио Александр Беглов, но за неделю до дня голосования с выборной гонки снялся его главный соперник – режиссер-коммунист Владимир Бортко.

«Ведомости» спросили, как политологи оценивают итоги единого дня голосования.

Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге:

– Выборы прошли без проблем, потому что все проблемы были устранены при подготовке к ним. Такой беспрецедентной зачистки политического поля, как перед этими выборами, не было. Сняли с выборов все, что было живым. КПРФ и ЛДПР во многих выборах не участвовали, а там, где участвовали, выдвигали анекдотических кандидатов. Уникальная ситуация сложилась в Петербурге, где кандидат от КПРФ снялся за неделю до выборов. Выборы прошли с административной мобилизацией избирателей, потому что искренне голосовать было не за кого. А «Умное голосование» на губернаторских выборах не очень работает, потому что не снижает представительства правящей партии – в отличие от выборов в законодательные собрания. Кроме того, [на губернаторских выборах] оно психологически сложнее для избирателей. Поэтому результат ожидаем и стал не результатом волеизъявления избирателей как такового, а результатом колоссальных целенаправленных усилий власти, чтобы выборы лишить конкурентности. Кандидаты, которые были в прошлом году, были слабыми, да, но они не были с очевидностью фейковыми. Сейчас же позаботились, чтобы кандидатов от парламентских партий либо не было, либо чтобы они были настолько фейковыми, чтобы это всем бросалось в глаза. Как пример можно привести Забайкальский край – там не участвовали в выборах ни КПРФ, ни ЛДПР, а набор кандидатов выглядел просто смешным.