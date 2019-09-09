Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму

Сергей Бобылев / ТАСС

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс». Поддержанные властью кандидаты побеждают в 25 одномандатных округах из 45, остальные места в думе займут политики из списка «Умного голосования» Алексея Навального. Итоговая явка на выборах составила 21,77%.

Все поддержанные властью кандидаты пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Несмотря на такую меру, лидер московских единороссов Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову, а поддержанная мэрией проректор ВШЭ Валерия Касамара проиграла кандидату от «Справедливой России» Магомету Яндиеву. Касамара заявила изданию «Проект», что за Яндиева проголосовала «мусульманская диаспора».

Всего коммунисты получат 13 мест в Мосгордуме и станут самой большой оппозиционной фракцией. В частности, среди победивших кандидатов от КПРФ Леонид Зюганов, который возглавлял фракцию в шестом созыве, действующие депутаты Николай Зубрилин и Елена Шувалова, а также член ЦК Павел Тарасов, который выиграл в округе на юго-востоке столицы, традиционно лояльном власти.

При этом бывший кандидат от КПРФ в мэры Москвы Вадим Кумин на выборах в московскую думу проиграл. В его округе победила самовыдвиженец Дарья Беседина, поддержанная «Умным голосованием». Она войдет во фракцию «Яблока». От этой партии также избрались Евгений Бунимович, Сергей Митрохин и Максим Круглов. В последний раз «Яблоко» избиралось в Мосгордуму в 2005 г.

Еще три места в Мосгордуме получат кандидаты от «Справедливой России» Михаил Тимонов, Александр Соловьев и упомянутый ранее Магомет Яндиев.

Таким образом, по сравнению с предыдущим созывом власть потеряла 13 мест в Мосгордуме. На выборах 2014 г. победили 28 кандидатов «Единой России», 10 провластных самовыдвиженцев, пять кандидатов КПРФ и по одному от ЛДПР и «Родины».

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы самыми эмоциональными и конкурентными за несколько лет. «Страсти были нешуточные», – написал он. По словам мэра, дума стала политически более разноплановой благодаря появлению в ней «Яблока» и «Справедливой России».

Выборы в Мосгордуму проходили после массовых протестов, которые начались в столице в середине июля. Поводом для них стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами оппозиционеров Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Ивана Жданова, Юлию Галямину и др. Значительная часть собранных ими подписей была признана недостоверными. Единственным оппозиционером, которому удалось обжаловать это решение, стал Митрохин.