Песков назвал избирательную кампанию «Единой России» успешной

Потеря властью трети мест в Мосгордуме не связана с разгонами протестов, считают в Кремле

Евгений Разумный / Ведомости

Избирательная кампания «Единой России» в целом по стране прошла успешно, партия показала свое политическое лидерство, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

То, что провластные кандидаты проиграли треть мест в Мосгордуме, не связано с разгонами акций протеста в столице, считают в Кремле. «Наоборот, результаты выборов свидетельствуют о том, что все размышления политологов о протестном голосовании не подтвердились», – заявил Песков. Он также отметил, что, несмотря на ситуацию в Москве, в подавляющем большинстве других мест партия выиграла.

8 сентября по всей стране прошли выборы разного уровня, в том числе региональных глав и депутатов. На губернаторских выборах все кандидаты от власти победили в первом туре. В частности, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал почти 65% голосов.

На выборах в Мосгордуму в 25 из 45 одномандатных округов победили поддерживаемые властью кандидаты, которые участвовали как самовыдвиженцы. В пресс-службе партии позже уточнили, что фракция «Единой России», скорее всего, получит все эти 25 мандатов и у нее будет большинство. При этом лидер московских единороссов Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.

Остальные 20 мест в Мосгордуме получили политики из списка «Умного голосования» Алексея Навального. Самую большую оппозиционную фракцию сформирует КПРФ, на выборах победили 13 ее кандидатов. Кроме того, у «Яблока» и «Справедливой России» будут фракции из четверых и троих депутатов соответственно.

Несмотря на то, что в новой Мосгордуме «Единая Россия» сохранит большинство, результат этих выборов оказался для партии хуже предыдущих. В 2014 г. победили 28 кандидатов «Единой России», 10 провластных самовыдвиженцев, пять кандидатов КПРФ и по одному от ЛДПР и «Родины».