Все кандидаты от власти побеждают на губернаторских выборах в первом туре

АГН Москва

На выборах 8 сентября все врио глав регионов и действующие губернаторы одержали победу в первом туре. Всего в единый день голосования прошли 16 прямых губернаторских выборов.

Руководителей регионов выбирали жители республики Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкалья, Ставрополья, Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областей, а также Санкт-Петербурга. В трёх регионах — Волгоградской, Вологодской областях и Ставропольском крае — на выборы шли действующие губернаторы, в остальных — назначенные в ходе осенней и весенней ротации врио губернаторов.

Согласно данным ЦИК на выборах главы регионов получили:

врио Забайкалья Александр Осипов — 90% голосов (обработано 97% протоколов УИК)

врио главы Калмыкии Бату Хасиков — 90% голосов (после обработки 57% протоколов)

врио главы Башкирии Радий Хабиров — 82% голосов (35% протоколов обработано)

врио главы Алтая Олег Хорохордин — 60% голосов (после обработки 76% протоколов)

врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин — 75% голосов (обработано 55% протоколов)

губернатор Ставрополья Владимир Владимиров — 80% голосов (обработано 70% протоколов)

губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров — 76% голосов (44% протоколов УИК)

губернатор Вологодской области Олег Кувшинников — 64% голосов (обработано 66% протоколов)

врио губернатора Курганской области Вадим Шумков — 81% голосов (90% протоколов)

врио губернатора Курской области Роман Старовойт — 81% голосов (66% протоколов)

врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов — 67% голосов (35% протоколов)

врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис — 61% голосов (после обработки 37% протоколов)

врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер — 66% голосов (93% протоколов)

врио главы Сахалина Валерий Лимаренко — 56,15% голосов (обработано 100% протоколов)

врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер — 70% (обработано 71% протоколов)

врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов — 65% (обработано 11% протоколов).

После выборов лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает важным организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения итогов состоявшихся выборов. Он добавил, что ждет от президента ответа на предложение отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для парламентских партий.

«Необходимо сесть за стол переговоров и разобрать итоги выборов под углом выполнения послания президента»,— сказал Зюганов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в последнее время прервалась связь, нормальный диалог между представителями думской оппозиции с президентом.

На выборах губернаторов в 2018 г. четверо губернаторов не смогли избраться в первом туре. Выборы во втором туре выиграли коммунист Валентин Коновалов в Хакасии, Владимир Сипягин от ЛДПР — во Владимирской области, Сергей Фургал от ЛДПР — в Хабаровском крае. В Приморье не смог избраться врио губернатора Андрей Тарасенко, итоги выборов были отменены, в итоге победу на новых выборах одержал уже новый врио губернатора Олег Кожемяко. В прошлом году после пенсионной реформы снизились рейтинги власти, что сказалось на выборах губернаторов, говорили эксперты.