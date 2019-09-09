Партия власти теряет Москву

Максим Стулов / Ведомости

Кандидаты, поддержанные властью, проигрывают на выборах в Мосгордуму более чем в половине одномандатных округов, следует из предварительных результатов голосования. По последним данным Мосгоризбиркома, явка избирателей на выборы в Москве составила 21,52%. В 21 из 45 округов побеждают кандидаты, которые были указаны политиком Алексеем Навальным в списке для «Умного голосования». Сам Навальный, как и многие его сторонники, в выборах принять участие не смогли.

Технология «Умного голосования» помогла структурировать протестные голоса после митингов и отказа в регистрации ряду кандидатов, говорит политтехнолог Сергей Поляков.

В Мосгордуме шестого созыва большие депутатские группы были только у «Единой России», провластных самовыдвиженцев из группы «Моя Москва», а также коммунистов, теперь в парламенте может появиться сразу три оппозиционные фракции. Самой большой из них будет КПРФ: от нее могут избраться 14 человек. Среди них Леонид Зюганов (в этом созыве возглавлял фракцию), действующие депутаты Николай Зубрилин и Елена Шувалова, а также член ЦК Павел Тарасов, который выиграл в округе на юго-востоке столицы, традиционно лояльном власти.

Проиграл выборы бывший кандидат КПРФ в мэры Москвы Вадим Кумин. «Умное голосование», правда, предлагало голосовать не за него, а за Дарью Беседину — самовыдвиженку, поддержанную «Яблоком».

Глава политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский уже заявил, что у партии будет фракция в Мосгордуме. Причем из четырех человек, включая Беседин. Войдут туда также Евгений Бунимович и Сергей Митрохин, работавшие в Мосгордуме при Юрии Лужкове, а также Максим Круглов. В последний раз «Яблоко» избиралось в Мосгордуму в 2005 г., с тех пор оно там представлено не было.

Небольшая фракция будет у «Справедливой России»: по предварительным данным, в Мосгордуму проходят арбитр ФИДЕ Игорь Глек, Михаил Тимонов и Александр Соловьев, которого называли спойлером кандидата из команды Гудкова Александра Соловьева.

Особенностью этих выборов стало то, что все поддержанные властью кандидаты шли в качестве самовыдвиженцев. Но это не помогло запутать избирателей. В округе №45 проигрывает кандидат из «команды мэра», проректор ВШЭ Валерия Касамара, вместо нее депутатом может избраться Магомет Яндиев — кандидат «Справедливой России», включенный в список для «умного голосования». «Яндиев, которого еще неделю назад никто не знал, который совсем не вел кампанию, попав в умное голосование, побеждает Касамару, о которой только утюги не пели»,— отмечает политтехнолог Поляков.

Под вопросом на протяжение ночи оставалось прохождение в гордуму и секретаря отделения «Единой России» Андрея Метельского. К моменту публикации материала сайт Мосгоризбиркома отображал сведения о подсчете лишь на 1,58% голосов, и в этот момент единоросс проигрывал коммунисту Сергею Савостьянову. Зато избираются, по предварительным данным, нынешний спикер Алексей Шапошников, несколько действующих депутатов и телеведущие: Роман Бабаян и Мария Киселева.

Московский мэр Сергей Собянин уже назвал выборы самыми «эмоциональными и реально конкурентными» за историю последних лет. По его словам, Дума стала политически более разноплановой, благодаря появлению новых фракций. Политолог Виталий Иванов говорит, что дело не в количестве фракций, которое теперь увеличивается, а в их составе и балансе. Не имея уставного большинства, мэрии придется перед каждым серьезным голосованием «проверять и взбадривать» депутатов, считает он.