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Собянин прокомментировал предварительные итоги выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму самыми »эмоциональными и реально конкурентными» за всю последнюю историю, об этом сообщается на его сайте. По его словам, в каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. «Страсти были нешуточные», — добавил он.

«В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», — отметил Собянин.

Он выразил надежду, что парламент сможет работать конструктивно. По предварительным данным, в Мосгордуму проходят 19 кандидатов от оппозиционных партий.