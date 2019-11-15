Россия, Норвегия и Литва обменялись шпионами

Сам Моисеенко обвинялся в том, что в 2012 г. завербовал знакомого ему с детства Сергея Пушкина, офицера авиационной базы ВВС Литвы в Шауляе, с целью получения информации о вооруженных силах Литвы и миссии воздушной полиции НАТО, о полетах военных самолетов, военной подготовке, местах дислокации и операциях в Афганистане. Всего, по данным обвинения, российской разведке были переданы копии документов минобороны Литвы и копии личных дел некоторых сотрудников авиационной базы. Согласно материалам дела Моисеенко платил от 500 до 1000 евро за информацию, собранную и переданную ему Пушкиным, а встречи в Литве проходили с соблюдением строгой конспирации в гараже Моисеенко. Моисеенко отрицал свою вину, обжаловал приговор, но его апелляции были отклонены апелляционным судом и Верховным судом Литвы.