ЕСПЧ присудил фигурантам «болотного дела» 24 000 евро
ЕСПЧ решил, что власти России и Украины должны выплатить более 24 000 евро в качестве компенсации координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову и помощнику депутата Госдумы Леониду Развозжаеву. В 2012 г. они были приговорены к четырем с половиной годам колонии по делу о беспорядках в ходе акций протеста на Болотной площади в Москве в 2012 г. Оба заявителя оспаривали нарушение со стороны России права на свободу и безопасность, на справедливое судебное разбирательство, на свободу выражения мнения и свободу собраний. Кроме того, Развозжаев жаловался на отказ России и Украины провести эффективное расследование обстоятельств его похищения на Украине. Он претендовал на политическое убежище в этой стране, однако в октябре 2012 г. был похищен неизвестными и вывезен в Россию, после чего был арестован Басманным судом.
Согласно решению первой инстанции, которое опубликовано на сайте ЕСПЧ, российские власти должны выплатить 11 000 евро Развозжаеву и 9000 евро Удальцову. Еще 4000 евро в качестве компенсации Развозжаеву заплатит Украина.
Российские власти не исключают, что это решение будет обжаловано – на соответствующие процедуры дается три месяца, напоминает пресс-служба ведомства. Там отмечают, что «ЕСПЧ признал отдельные нарушения прав заявителей в части, являющейся предметом устоявшейся прецедентной практики», но отказал Развозжаеву в признании нарушения со стороны российских властей его права на свободу собраний и согласился, что организованный заявителем прорыв кордона полиции привел к эскалации агрессии в ходе публичного мероприятия.
Также ЕСПЧ отклонил жалобу Удальцова на наличие в действиях российских властей политической мотивации при привлечении его к уголовной ответственности, радуется Минюст, и признал явно необоснованными жалобы обоих заявителей на отсутствие беспристрастности суда, вынесшего обвинительный приговор. Жалоба Развозжаева на незаконное похищение отклонена ЕСПЧ как явно необоснованная ввиду отсутствия доказательств причастности к этому событию российских властей, отмечают в ведомстве.
На самом деле ЕСПЧ признал практически все нарушения, на которые ссылались заявители, возражает адвокат Дмитрий Аграновский, представлявший заявителей в Страсбурге. Действительно, суд не усмотрел отдельного нарушения статьи 18 – в смысле политически мотивированного преследования, отмечает он. Однако в случае с Удальцовым ЕСПЧ признал нарушение права на свободу собраний и отметил, что его осуждение «не было соразмерно законной цели предотвращения беспорядков», а преследовало целью «сдерживающее влияние на готовность других участвовать в демонстрациях и открытых политических дебатах».
И хотя не было никаких доказательств того, что похитители Развозжаева действовали от имени российского правительства или что украинские власти были причастны к его возвращению в Россию, тем не менее ЕСПЧ признал, что ни та, ни другая страны не предприняли необходимых шагов для расследования обстоятельств этого дела, отмечает он. Хотя похищение Развозжаева произошло еще при президенте Януковиче, новые власти Украины также отрицали какую-либо причастность прошлого режима к этим событиям, вспоминает адвокат. В отношении нарушения права на мирные собрания ЕСПЧ фактически подтвердил выводы ранее вынесенных решений по «болотному делу» о том, что действия властей стали одной из причин беспорядков, напоминает он. Но что особенно важно, Страсбург признал Россию виновной в нарушении права на справедливый суд (ст. 6 Европейской конвенции), указав, что опора на свидетельские показания, данные в результате сделки со следствием, не соответствует принципу справедливого судебного разбирательства. Главным свидетелем обвинения стал Константин Лебедев, который признал свою вину и указал на Удальцова и Развозжаева как на организаторов массовых беспорядков на Болотной площади, напоминает Аграновский. Решение дает основания добиваться отмены приговора, вынесенного российским судом, – Удальцов находится под административным надзором и продолжает испытывать неудобства в связи с приговором, напоминает адвокат.