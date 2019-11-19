ЕСПЧ присудил фигурантам «болотного дела» 24 000 евро

И хотя не было никаких доказательств того, что похитители Развозжаева действовали от имени российского правительства или что украинские власти были причастны к его возвращению в Россию, тем не менее ЕСПЧ признал, что ни та, ни другая страны не предприняли необходимых шагов для расследования обстоятельств этого дела, отмечает он. Хотя похищение Развозжаева произошло еще при президенте Януковиче, новые власти Украины также отрицали какую-либо причастность прошлого режима к этим событиям, вспоминает адвокат. В отношении нарушения права на мирные собрания ЕСПЧ фактически подтвердил выводы ранее вынесенных решений по «болотному делу» о том, что действия властей стали одной из причин беспорядков, напоминает он. Но что особенно важно, Страсбург признал Россию виновной в нарушении права на справедливый суд (ст. 6 Европейской конвенции), указав, что опора на свидетельские показания, данные в результате сделки со следствием, не соответствует принципу справедливого судебного разбирательства. Главным свидетелем обвинения стал Константин Лебедев, который признал свою вину и указал на Удальцова и Развозжаева как на организаторов массовых беспорядков на Болотной площади, напоминает Аграновский. Решение дает основания добиваться отмены приговора, вынесенного российским судом, – Удальцов находится под административным надзором и продолжает испытывать неудобства в связи с приговором, напоминает адвокат.