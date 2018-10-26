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Мосгорсуд подтвердил запрет Удальцову участвовать в митингах

Мосгорсуд признал законным решение районного суда, запретившего оппозиционеру Сергею Удальцову участвовать в массовых уличных акциях в течение трех лет, передает «Интерфакс».

В сентябре Симоновский суд Москвы установил административный надзор Удальцову на три года – сроком до 2021 г. В течение этого периода политику запретили посещать места массовых мероприятий, шествий, пикетов, а также покидать Москву без соответствующего разрешения полиции. Также Удальцову предписано отмечаться два раза в месяц в отделе МВД по месту жительства.

Представитель МВД объяснял, что Удальцов в том числе не сможет пойти на школьную линейку с ребенком или посещать кинотеатры. Защита подчеркивала, что административные требования не конкретизированы и любое действие Удальцова может быть интерпретировано как нарушение запрета. Удальцов заявил, что иск направлен на максимальное ограничение его политической и общественной деятельности.

«Сергей Станиславович, будем называть вещи своими именами, один из самых известных оппозиционных политиков. Пока у нас не было случаев прямых запретов на политическую деятельность – это первый», – заявил адвокат Дмитрий Аграновский, обращаясь к суду.

Суд принял решение в отношении Удальцова по административному иску МВД, который был мотивирован тем, что оппозиционер, имея непогашенную судимость, дважды в течение 2017-2018 гг. был привлечен к ответственности за нарушение порядка проведения митингов.

В августе 2017 г. Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 г. Его судимость будет погашена в августе 2023 г.

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