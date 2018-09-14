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Удальцова освободили из-под ареста

Политик Сергей Удальцов покинул спецприемник после административного ареста за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я вышел, сейчас нахожусь в дороге из спецприемника домой. Все вышло спонтанно, достаточно неожиданно удовлетворили мою жалобу на продление ареста», – сказал Удальцов.

Удальцов провел в спецприемнике 31 день, уточняет агентство. При этом должен был провести там меньше – 30 дней. По словам политика, он будет требовать компенсацию за лишний день. Кроме того, он прекратил голодовку. Она была связана в первую очередь с арестом, объяснил Удальцов: «Дело было принципиальное, похудел килограмм на 15-17, последние дни было тяжело, но отступать было возможно».

В августе Удальцова арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. После этого оппозиционер объявил сухую голодовку, из-за чего его трижды госпитализировали. В пятницу, 14 сентября, Мосгорсуд признал незаконным продление административного ареста Удальцову на четыре дня, которые он провел в больнице.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста