«Нет цели истратить во что бы то ни стало эти деньги». Главные заявления Путина на форуме «Россия зовет!»

«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда. Мы с ним незнакомы. По телефону мы разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я не знаю, хотя определенные шаги позитивные были сделаны. Разведение сил и средств в двух населенных пунктах (у Золотого и Петровского. – «Ведомости»). Хотя обстрелы с украинской стороны еще продолжаются, но все-таки рассчитываю на то, что не будет возврата в эти серые зоны. Да, на этих территориях нужно поддерживать правопорядок, но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов. Если они назад вернутся, ничего хорошего не получится. Потому что тут же поступит зеркальный ответ со стороны Донецкой и Луганской народных республик. Но надеюсь, что этого не произойдет, а если что-то и будет происходить, то только по согласованию между сторонами. А стороны конфликта – это киевская власть и представители Донбасса».