«Нет цели истратить во что бы то ни стало эти деньги». Главные заявления Путина на форуме «Россия зовет!»
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Главные заявления президента – в материале «Ведомостей».
О президенте Украины Владимире Зеленском и конфликте в Донбассе
«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда. Мы с ним незнакомы. По телефону мы разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я не знаю, хотя определенные шаги позитивные были сделаны. Разведение сил и средств в двух населенных пунктах (у Золотого и Петровского. – «Ведомости»). Хотя обстрелы с украинской стороны еще продолжаются, но все-таки рассчитываю на то, что не будет возврата в эти серые зоны. Да, на этих территориях нужно поддерживать правопорядок, но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов. Если они назад вернутся, ничего хорошего не получится. Потому что тут же поступит зеркальный ответ со стороны Донецкой и Луганской народных республик. Но надеюсь, что этого не произойдет, а если что-то и будет происходить, то только по согласованию между сторонами. А стороны конфликта – это киевская власть и представители Донбасса».
О кадровых изменениях в «Газпроме»
«Это связано с вызовами, которые стоят перед мировой энергетикой. Компания «Газпром» это прекрасно осознает. Все эти изменения – это инициатива руководителя компании предправления «Газпрома» Алексея Миллера, в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Я исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена, а капитализация будет расти. Она вообще явно занижена. Это очевидно для всех экспертов. Она находится на минимальном уровне. [У «Газпрома»] самый большой потенциал развития среди всех энергетических компаний мира».
О снижении ключевой ставки ЦБ
«ЦБ, возможно, мог бы снизить ключевую ставку до 6,5% раньше, но Банк России проводил консервативную политику, которая оправдана в условиях большого числа непрогнозируемых рисков. В целом работу правительства и ЦБ с точки зрения проведения макроэкономической и денежно-кредитной политики можно оценить как удовлетворительную. По трехбалльной [системе оценки] это будет отлично».
О высокоскоростной магистрали Москва – Казань
«Отношение [к проекту] чисто рыночное – посчитать надо. Понятно, что давно считают, и тем не менее. Мы знаем, как во многих странах развивается высокоскоростное железнодорожное движение, каковы экономические результаты развития этого вида транспорта. Нам нужно понять, принять окончательное решение по поводу того, что для нас является оптимальным. Высокоскоростное движение или просто скоростное. Что эффективнее для нас? Грузооборот, пассажирооборот – это счетные позиции. Средства выделены у нас, это [финансирование] в принципе возможно, даже из того же ФНБ. Отдача какая будет – вот что важно. Не в отдаленной, а хотя бы в среднесрочной перспективе. Исходим только из этого».
О санкциях США
«Могу сказать откровенно публично: после того как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Хочу поблагодарить всех своих коллег, неизвестных людей, которые работают каждый на своем рабочем месте. Сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета».
О финансировании нацпроектов
«Нет цели истратить во что бы то ни стало эти деньги. Нам результат нужен от этих расходов, который должен вылиться в повышение темпов экономического роста, в повышение производительности труда, в улучшение качества трудовых ресурсов и в конечном итоге отразиться на благосостоянии людей, росте их реальных доходов».
О средствах ФНБ
«Будем смотреть, как наполняются эти фонды. Будем действовать очень аккуратно. Разбрасываться деньгами не будем».