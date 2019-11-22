«Он видел в нем человека, который продолжит реформы». Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина

«История возникновения Владимира Владимировича в администрации президента следующая. В 1997 г. Виктор Степанович Черномырдин – премьер-министр в тот момент – принял решение, что ему нужно перезагрузить правительство. Он долго уговаривал Бориса Николаевича, чтобы в тот момент глава АП – Чубайс Анатолий Борисович – пошел в правительство и стал первым заместителем. Чубайс этого хотел, ему не нравилось работать в администрации, и он согласился. Но возник очень странный момент. Когда он согласился, по сути уже начал работать вместе с Черномырдиным, готовить новую команду, а главы администрации по-прежнему не было. И такой сложный момент возник, когда Борис Николаевич [Ельцин] достаточно раздраженно реагировал на Чубайса: ах, вы уходите, а кто же будет на вашем месте? В конце концов состоялся мой разговор с Анатолием Борисовичем [Чубайсом], это был достаточно тяжелый разговор, потому что я достаточно твердо, даже агрессивно отказывался. Я по профессии журналист, у меня другой образ жизни, я никогда не носил ни пиджак, ни галстук, т. е. все эти атрибуты Кремля. Я в тот момент работал советником президента, и еще когда Чубайс приходил на место главы АП и уговаривал меня, я понимал, что захожу совсем не на ту площадку, которая моя и где буду комфортно себя чувствовать, но он сказал: как советник ты, по сути, будешь заниматься тем же, будешь рядом, ты хорошо Бориса Николаевича знаешь… Чубайс тоже не хотел идти в АП, и поскольку мы его уговаривали, люди, которые работали в 1996 г. в так называемой аналитической группе, я согласился на назначение как член команды Чубайса.