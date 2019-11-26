Как Bloomberg будет освещать кандидата в президенты Майкла Блумберга
Информационное агентство Bloomberg News не будет проводить расследования в отношении Майкла Блумберга, который вступил в президентскую гонку в качестве кандидата от демократов.
В этом отношении агентство продолжит политику, которой придерживалось до сих пор в отношении основателя и главного собственника компании Bloomberg LP, а также ее самой. Майкл Блумберг владеет почти 90% акций Bloomberg LP, которую он основал в 1981 г. Помимо новостей компания предоставляет финансовую информацию: 325 000 информационно-торговых терминалов установлены в банках, инвестиционных фондах и управляющих компаниях, прочих финансовых организациях, государственных учреждениях, включая центробанки. В офисах Bloomberg в 120 странах работает около 20 000 человек, из них около 2700 – журналисты и аналитики. Ее выручка в 2018 г. превысила $10 млрд. Состояние Блумберга оценивается более чем в $54 млрд.
Когда Блумберг был мэром Нью-Йорка в 2002-2013 гг., новости о нем, его избирательной кампании и деятельности городской администрации агентство сопровождало напоминанием, что Блумберг является его владельцем. Новости о Блумберге, предвыборной кампании, данные опросов будут выпускаться и теперь, однако материалы о его состоянии, личной жизни, бизнесе или благотворительной деятельности готовиться не будут. Правда, в прошлом десятилетии работу репортеров видели, в основном, подписчики терминалов Bloomberg, поэтому «тогда нельзя было говорить, что мы лишаем общественность чего-либо значимого», сказал Financial Times бывший старший редактор агентства. Сейчас же оно выпускает около 5000 новостей в день, которые распространяют более 440 изданий в разных странах.
Bloomberg News решило не «копать» не только под своего владельца, который пытается занять главный пост в стране.