Как Bloomberg будет освещать кандидата в президенты Майкла Блумберга

Когда Блумберг был мэром Нью-Йорка в 2002-2013 гг., новости о нем, его избирательной кампании и деятельности городской администрации агентство сопровождало напоминанием, что Блумберг является его владельцем. Новости о Блумберге, предвыборной кампании, данные опросов будут выпускаться и теперь, однако материалы о его состоянии, личной жизни, бизнесе или благотворительной деятельности готовиться не будут. Правда, в прошлом десятилетии работу репортеров видели, в основном, подписчики терминалов Bloomberg, поэтому «тогда нельзя было говорить, что мы лишаем общественность чего-либо значимого», сказал Financial Times бывший старший редактор агентства. Сейчас же оно выпускает около 5000 новостей в день, которые распространяют более 440 изданий в разных странах.