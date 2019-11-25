Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США

«Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа», – сказал 77-летний бизнесмен, имеющий опыт управления не только компанией, но и крупным городом: в 2002–2013 гг. он был мэром Нью-Йорка. Интересно, что на этом посту он, только в меньшем масштабе, повторил историю Франклина Рузвельта. Тому было разрешено баллотироваться на пост президента в третий раз, поскольку шла Вторая мировая война. Блумберг же осенью 2008 г. призвал изменить количество сроков мэра с двух до трех, объяснив это тем, что в стране свирепствует экономический кризис, а он специалист в области финансов. Городской совет Нью-Йорка пошел ему навстречу, Блумберг годом позже победил на третьих выборах.