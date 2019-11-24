Майкл Блумберг выступил с первым предвыборным заявлением

Бывший мэр Нью-Йорка и один из богатейших людей мира Майкл Блумберг официально объявил о своем решении участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократической партии. «Я участвую в борьбе за пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа», – приводит слова Блумберга Reuters.