Майкл Блумберг выступил с первым предвыборным заявлением
Бывший мэр Нью-Йорка и один из богатейших людей мира Майкл Блумберг официально объявил о своем решении участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократической партии. «Я участвую в борьбе за пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа», – приводит слова Блумберга Reuters.
По мнению бизнесмена, демократам нужно приложить все усилия, чтобы не допустить переизбрания действующего президента, поскольку тот представляет «экзистенциальную угрозу для страны и ее ценностей». Если Трамп останется еще на один срок, США могут уже никогда не оправиться от нанесенного им урона, продолжил Блумберг.
На этой неделе миллиардер, чье состояние Forbes оценивает в $54,1 млрд (8-е место в рейтинге богатейших людей мира), подал документы в Федеральную избирательную комиссию США для регистрации в качестве участника предвыборной гонки.
Блумбергу 77 лет. Экс-республиканец, перешедший на сторону демократов в 2018 г., занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 г. Сейчас основными соперниками на будущих выборах Трампа считаются уже включившиеся в президентскую гонку сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.