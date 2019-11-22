Майкл Блумберг подал документы для участия в выборах президента США

Этот шаг демонстрирует финансовую мощь, способность Блумберга управлять параллельными кампаниями в 2020 г., заявил советник миллиардера Говард Вольфсон. «Если Майкл решит участвовать в предвыборной гонке, мы постараемся сделать все возможное, чтобы запустить две кампании одновременно», – сказал Вольфсон. «Одна кампания – это основная кампания, вокруг нее много внимания и активности», – отметил он. «Но в то же время идет еще одна кампания, которая была начата в ноябре».