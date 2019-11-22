Майкл Блумберг подал документы для участия в выборах президента США
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подал документы в Федеральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в президенты США, передает AP. Теперь миллиардер, состояние которого Forbes оценивает в $54,4 млрд, сможет сформировать предвыборный штаб и начать сбор денег на проведение президентской кампании.
Всего на рекламную кампанию экс-мэр планирует потратить как минимум $100 млн. Официально об участии Блумберга в президентских выборах будет объявлено в ближайшие дни, отмечает AP.
Этот шаг демонстрирует финансовую мощь, способность Блумберга управлять параллельными кампаниями в 2020 г., заявил советник миллиардера Говард Вольфсон. «Если Майкл решит участвовать в предвыборной гонке, мы постараемся сделать все возможное, чтобы запустить две кампании одновременно», – сказал Вольфсон. «Одна кампания – это основная кампания, вокруг нее много внимания и активности», – отметил он. «Но в то же время идет еще одна кампания, которая была начата в ноябре».
Ранее, 9 ноября, Блумберг подал документы на регистрацию в качестве кандидата от демократической партии на первичных выборах в штате Алабама. Они пройдут 3 марта 2020 г. На них будут избраны 52 делегата на Национальный съезд демократической партии, на котором будет названо имя соперника Трампа на президентских выборах.
Майклу Блумбергу 77 лет. Экс-республиканец, перешедший на сторону демократов в 2018 г., занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 г. Сейчас основными соперниками на будущих выборах Трампа считаются начавшие президентскую кампанию сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.