Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД
Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
По его словам, в первый день запуска было две проблемы: первая — неинформированность людей, а вторая — технические накладки. В частности, давку, которая происходила в «Иволгах», запущенных на МЦД, Ликсутов объяснил тем, что эти поезда ярко брендированы надписями «МЦД». У многих пассажиров, пояснил вице-мэр, сложилось впечатление, что только эти поезда являются составами МЦД, в то время как остальные к МЦД не относятся, поэтому они садились в «Иволги», а другие поезда пропускали. Это выяснилось во время опроса в тот же день, добавил он.
На вопрос о том, считали ли власти, что шести- и семивагонных «Иволг» будет достаточно для пассажиропотока на обеих ветках МЦД, Ликсутов ответил: «С учетом того что общий рост пассажирских мест составляет 900 000 в сутки на МЦД-1 и МЦД-2, они [компания-оператор — Центральная пригородная пассажирская компания, ЦППК] посчитали, что такое решение оптимально».
На уточняющий вопрос, почему выбрали вариант с короткими поездами, в то время как до сих пор в Подмосковье использовались 11-12-вагонные электрички, вице-мэр ответил, что семивагонная «Иволга» вмещает около 2000 пассажиров — это почти столько же, сколько 10-вагонный поезд «старого» поколения. Проблема коротких поездов возникала раньше — еще на Московском центральном кольце (МЦК), отметил чиновник: пассажиры привыкли к тому, что вагоны останавливается в определенном месте, поэтому, когда пустили более короткий поезд, большое количество людей вынуждены были садиться в последние вагоны, что привело к тому, что в головных вагонах было много людей, а в середине были еще места.
Причиной такой проблемы стала недостаточная информированность пассажиров, повторил вице-мэр. В то же время пассажиров предупреждали об изменениях, указал он: было развешено около 40 000 указателей, листовок, наклеек на остановках, в метро, на вокзалах, на подходах. Безусловно, констатировал Ликсутов, можно было сделать навигацию еще удобнее, о чем было сообщено ЦППК.
Комментируя проблемы с оплатой проезда картой «Тройка», Ликсутов отметил, что это — «зона ответственности пригородного перевозчика». ЦППК не обеспечила «ту стабильность, которую мы [власти] привыкли видеть в метро, когда миллионы пассажиров ежедневно проходят и все срабатывает в течение милисекунд».
Расходы, которым будет сопровождаться решение сделать проезд на МЦД бесплатным в течение двух недель, целиком и полностью ложатся на ЦППК, подчеркнул вице-мэр. «Перевозчик должен обеспечить определенное качество и надежность работы, это прописано в соглашении, которое было заключено еще два года назад. Соответственно, если что-то работает не так, то компания несет полную ответственность. Бесплатный проезд — это ответственность АО ЦППК перед пассажирами за нестабильность работы части турникетов. У нас очень строгие требования к таким вещам», — добавил он.
На вопрос о том, можно ли было запустить МЦД на месяц позже, Ликсутов ответил, что можно было запустить и на год позже. «И поверьте, — добавил он, — эффект первого дня все равно бы остался: кому-то некомфортно, кто-то вовремя не узнал, безусловно, всплыли бы технические вопросы и нужно все это постоянно менять и донастраивать».
Отвечая на вопрос о том, какие проблемы он мог бы назвать на 100% ожидаемыми, а какие можно назвать нештатной ситуацией, вице-мэр выразил мнение, что нештатных ситуаций при запуске МЦД не было. На вопрос о том, повлияет ли опыт проблем в первые дни работы первых двух маршрутов МЦД на сроки пуска других диаметров, Ликсутов сказал: «Только приблизит их».
Первые два маршрута МЦД были запущены 21 ноября. В первый же день пассажиры жаловались на различные проблемы, в частности задержки поездов, неработающие турникеты и слишком короткие составы. В день запуска по МЦД проехался президент Владимир Путин, однако проблемы, возникшие у пассажиров, тогда не упоминались. Проблемы Собянин прокомментировал впервые только 24 ноября в интервью «России 24». Он отметил, что в работе МЦД есть «технические огрешности». На следующий день он объявил о том, что в течение двух недель проезд на диаметрах будет бесплатным.