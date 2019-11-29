Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД

На уточняющий вопрос, почему выбрали вариант с короткими поездами, в то время как до сих пор в Подмосковье использовались 11-12-вагонные электрички, вице-мэр ответил, что семивагонная «Иволга» вмещает около 2000 пассажиров — это почти столько же, сколько 10-вагонный поезд «старого» поколения. Проблема коротких поездов возникала раньше — еще на Московском центральном кольце (МЦК), отметил чиновник: пассажиры привыкли к тому, что вагоны останавливается в определенном месте, поэтому, когда пустили более короткий поезд, большое количество людей вынуждены были садиться в последние вагоны, что привело к тому, что в головных вагонах было много людей, а в середине были еще места.