Мэры теряют политический вес из-за отсутствия прямых выборов
Эксперты фонда «Петербургская политика» зафиксировали резкий всплеск числа уголовных дел против бывших и действующих региональных чиновников. 9 из 55 принятых в 2019 г. решений о заключении их под стражу были вынесены в ноябре, отмечается в ежемесячном рейтинге социально-политической устойчивости регионов. Подобные уголовные дела создают для региональной и муниципальной власти серьезные вызовы, ставя под сомнение ее субъектность, предупреждают эксперты.
Она особенно востребована во время социальных конфликтов: если в период стабильности более дееспособна вертикальная схема, то в моменты острых ситуаций наличие хотя бы относительно самостоятельной муниципальной власти оставляет возможность «перевода стрелок» на нее и страхования рейтингов региональной и федеральной власти от снижения.
Но интрига с возможным возвращением прямых выборов мэров, обозначившаяся (правда, в основном в анонимных Telegram-каналах) в ходе подготовки к съезду «Единой России», пока остается без разрешения. В ноябрьской повестке, напоминают эксперты, обозначились две полярные инициативы: одна предполагала возвращение к выборности глав крупных муниципалитетов, вторая – усиление контроля над мэрами и предоставление губернаторам права их заменять, в том числе под предлогом контроля за выполнением национальных проектов. Однако на съезде эта тема так и не была озвучена, напоминает президент фонда Михаил Виноградов, а ранее дававшиеся обещания перейти к прямым выборам мэра – например, в Приморье и на Камчатке – так и остались нереализованными.
Отказ федеральной власти однозначно поддержать ту или другую идею выглядит закономерным, рассуждают авторы рейтинга. Возвращение к выборности вступает в противоречие с общими трендами на «вертикализацию» управления, а погружение муниципалитетов в новую реорганизацию может привести к длительной нестабильности управленческой схемы. Но и усиление зависимости мэров от губернаторов тоже имеет ограничения, так как обостряет конфликт между обеспечением подчиненности и необходимостью хотя бы частичной субъектности глав муниципалитетов. А результаты внедрения прежних схем «вертикализации» (например, «двуглавой» системы с сити-менеджерами) были скорее разочаровывающими, констатируют эксперты.
Есть рациональное понимание того факта, что прямая легитимность мэров даже выгоднее для власти, чем их переназначение – это мало что прибавляет к существующему административному ресурсу, согласен политолог Александр Кынев. Но последний пакет поправок, окончательно похоронивший самостоятельность местного самоуправления (в частности, регионы получили право отменять прямые выборы мэров без согласия муниципалитетов), принимался в 2014 г. с подачи Вячеслава Володина, ныне председателя Госдумы. Сохраняя в значительной степени контроль за законодательным процессом, Володин защищает свои достижения – именно поэтому провалился уже согласованный с администрацией законопроект о смягчении муниципального фильтра на губернаторских выборах, напоминает эксперт.