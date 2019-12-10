Мэры теряют политический вес из-за отсутствия прямых выборов

Но интрига с возможным возвращением прямых выборов мэров, обозначившаяся (правда, в основном в анонимных Telegram-каналах) в ходе подготовки к съезду «Единой России», пока остается без разрешения. В ноябрьской повестке, напоминают эксперты, обозначились две полярные инициативы: одна предполагала возвращение к выборности глав крупных муниципалитетов, вторая – усиление контроля над мэрами и предоставление губернаторам права их заменять, в том числе под предлогом контроля за выполнением национальных проектов. Однако на съезде эта тема так и не была озвучена, напоминает президент фонда Михаил Виноградов, а ранее дававшиеся обещания перейти к прямым выборам мэра – например, в Приморье и на Камчатке – так и остались нереализованными.