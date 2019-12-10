Ни прорыва, ни провала: политологи о первой встрече президентов России и Украины

«Пока что можно сказать, что прогнозы тех, кто говорил о полномасштабном прорыве, не оправдались – стороны только «договорились договариваться». Можно было достичь большего по вопросу разведения сил, но даже этого не удалось. Зеленский не пошел на разведение вдоль всей границы, продемонстрировав, насколько он зависит от внутриполитической ситуации на Украине. Его, видимо, больше всего беспокоит падающий рейтинг. Поэтому он решил проявить себя как патриотичный политик, чтобы сохранить ту часть электората, которая за него голосовала и которая не готова на мир любой ценой. В результате не удалось выйти даже на осязание будущего урегулирования. Сохраняется общий сценарий замораживания при точечных шагах, в первую очередь в социогуманитарной сфере. Теперь многое будет зависеть от того, как сложится внутриполитическая субъектность Зеленского, от того, сможет ли он получить пространство для маневра. В этой связи к концу зимы можно ожидать важных кадровых решений на Украине».