Отставка иркутского губернатора может обернуться для властей проблемами на следующих выборах

Отставка Левченко – «чистая авантюра» со стороны людей, которые влияют на назначения и пытаются расставить свои кадры везде, где это возможно, считает политолог Александр Кынев: «Такое решение демонстрирует полное неуважение к мнению людей: власть не воспринимает выборы как реальный институт». Никаких объективных причин для такого шага не было, убежден эксперт. Левченко ничем не хуже и не лучше других губернаторов, а по времени пребывания в должности – рекордсмен на фоне его иркутских предшественников, да еще и с неплохими шансами на новый срок, подчеркивает Кынев. Судя по всему, была борьба между сторонниками силовой и мягкой отставки, а второй вариант был выбран из-за того, что не хотели слишком сильно злить иркутян, полагает эксперт: в таком случае возрастала бы вероятность протестного голосования по принципу «за любого, кроме кандидата от власти». Впрочем, такой вариант не исключен и сейчас, ведь отставка Левченко – просто плевок в лицо жителям региона, добавляет Кынев.