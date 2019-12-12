Отставка иркутского губернатора может обернуться для властей проблемами на следующих выборах
Президент Владимир Путин в четверг принял добровольную отставку двух губернаторов, срок полномочий которых истекал в 2020 г. Иркутского руководителя Сергея Левченко сменил замминистра по чрезвычайным ситуациям Игорь Кобзев, а главу Еврейской автономной области Александра Левинталя – его представитель в Совете Федерации Ростислав Гольдштейн.
Ранее близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» говорили, что на этой неделе могут быть приняты решения о замене «пары губернаторов», включая Левченко, но в качестве его сменщика называли курирующего кадровые вопросы помощника президента Анатолия Серышева, уроженца Иркутской области и выходца из ФСБ. Среди возможных отставников также упоминались Левинталь и архангельский губернатор Игорь Орлов.
Еще один близкий к Кремлю человек поясняет, что Левченко «не только не справлялся с ситуацией, сложившейся в регионе [после летнего наводнения], но и делал вид, что все в порядке». При этом на совещаниях с президентом, который в последнее время лично занимался иркутскими проблемами, вице-премьер Виталий Мутко избегал критики в адрес Левченко, отмечает собеседник. Это и понятно: после отставки губернатора, который был для вице-премьера чем-то вроде громоотвода, вся ответственность за ликвидацию последствий наводнения ляжет именно на Мутко, указывает собеседник.
Случившийся из-за сильных дождей паводок стал для региона самым мощным более чем за 100 лет и привел к гибели 25 человек и подтоплению почти 11 000 жилых домов, где проживали 38 000 человек. Путин несколько раз посещал Иркутскую область и жестко раскритиковал работу региональных властей по ликвидации последствий наводнения.
Коммунист Левченко на выборах 2015 г. обошел во втором туре единоросса Сергея Ерощенко и стал первым после возвращения в 2012 г. прямых губернаторских выборов оппозиционером, победившим действующего главу региона. В 2018 г. это удалось сделать члену ЛДПР Сергею Фургалу в Хабаровском крае и коммунисту Валентину Коновалову в Хакасии.
В четверг Левченко встречался в Москве с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, рассказал собеседник в партии. По словам человека, близкого к руководству Иркутской области, в среду Зюганов разговаривал о Левченко с президентом, после чего попросил губернатора написать заявление. По закону ушедший в отставку губернатор не может участвовать в ближайших выборах в том же регионе.
53-летний Кобзев родился в Воронеже, с 1990-х гг. работал в МЧС, а в мае 2019 г. был назначен замминистра – главным госинспектором по пожарному надзору.
В сложившейся ситуации добровольная отставка предпочтительнее и для Левченко, и для центра, считает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Увольнение по недоверию закрыло бы для Левченко возможности для дальнейшей партийно-политической или управленческой карьеры. А для Москвы конфликтный сценарий создал бы дополнительные риски протестного голосования на новых выборах». Назначение в регион «варяга» оставляет вопросы о сценарии будущих выборов, полагает эксперт: «Новый врио будет меньше связан хитросплетениями местных кланов, да и функционал «спасателя» в регионе объективно востребован. Но в Иркутской области с ее местным патриотизмом и существенными оппозиционными настроениями приход человека со стороны может быть воспринят сложно». Большое значение будет иметь и то, какую позицию по отношению к Кобзеву займет КПРФ, добавляет Бадовский: «Вопрос в том, включали ли условия добровольной отставки Левченко и какие-то договоренности по поводу сценария будущих выборов». Кроме того, многое зависит от того, пойдет ли Кобзев на них от партии власти или самовыдвиженцем, поскольку в регионе у «Единой России» не самый высокий рейтинг.
Отставка Левченко – «чистая авантюра» со стороны людей, которые влияют на назначения и пытаются расставить свои кадры везде, где это возможно, считает политолог Александр Кынев: «Такое решение демонстрирует полное неуважение к мнению людей: власть не воспринимает выборы как реальный институт». Никаких объективных причин для такого шага не было, убежден эксперт. Левченко ничем не хуже и не лучше других губернаторов, а по времени пребывания в должности – рекордсмен на фоне его иркутских предшественников, да еще и с неплохими шансами на новый срок, подчеркивает Кынев. Судя по всему, была борьба между сторонниками силовой и мягкой отставки, а второй вариант был выбран из-за того, что не хотели слишком сильно злить иркутян, полагает эксперт: в таком случае возрастала бы вероятность протестного голосования по принципу «за любого, кроме кандидата от власти». Впрочем, такой вариант не исключен и сейчас, ведь отставка Левченко – просто плевок в лицо жителям региона, добавляет Кынев.