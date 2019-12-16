Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права

Новые пока не очень коррелируют с минскими соглашениями, по крайней мере в том понимании, которое присутствует у партнеров Украины по нормандскому формату, согласен украинский политолог Вадим Карасев: «Но я бы спокойно отнесся к этому факту, понимая, что пока команда украинского президента маневрирует». Ранее был пролонгирован старый закон об особом статусе Донбасса без внесения соответствующей поправки в конституцию, теперь предложены изменения в конституцию о децентрализации без упоминания об особых правах Донбасса, продолжает эксперт. При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник заявил о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса с учетом «формулы Штайнмайера», отмечает Карасев: «Понятно, что этот новый закон нельзя ни написать, ни принять до нового года. Поэтому пролонгировали старый закон, а новый будут готовить, наверное, в том числе и через консультации в рамках минской контактной группы, чтобы соблюсти эту формулу по согласованию с представителями ЛНР и ДНР». После этого всю эту комбинацию можно будет привести к финалу, полагает эксперт: «До тех пор, пока команда Зеленского не решит проблему протестной улицы, она обречена, вынуждена просто идти на разного рода хитрости, уловки и маневры, понимая, что лобовые действия по реализации минских соглашений с точки зрения внутриполитической ситуации в Украине были бы рискованны».