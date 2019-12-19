Путин допустил ограничение президентского правления всего двумя сроками

Сам Владимир Путин впервые был избран президентом в 2000 г., затем в 2004 г. С 2008 по 2012 г. пост президента занимал его преемник – Дмитрий Медведев, в то время как Путин на тот срок переместился на пост премьер-министра России. При нем срок полномочий главы государства с помощью поправок в Конституцию был увеличен с четырех до шести лет. В Кремль Путин вернулся в 2012 г. В 2018 г. начался второй его шестилетний, а в общей сложности – четвертый президентский срок.