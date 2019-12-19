Путин допустил ограничение президентского правления всего двумя сроками
Президент России Владимир Путин заявил, что из Конституции можно убрать оговорку «подряд» относительно срока, который один человек может находиться на посту президента. Сейчас эта норма зафиксирована в ч. 3 ст. 81 Конституции: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». По словам Путина, эта оговорка смущает некоторых политологов и общественных деятелей.
«Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд»
На вопрос, нет ли необходимости внести изменения в Конституцию, чтобы перераспределить полномочия парламента, правительства или президента, Путин ответил, что знает о дискуссиях по этому вопросу. По его мнению, это можно сделать «только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе» и очень аккуратно. Он добавил, что понимает те политические партии, которые хотят расширения полномочий парламента. Внести такие изменения в Конституцию ранее предлагал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что расширение полномочий парламента позволит устранить существующий в России дисбаланс ветвей власти.
Сам Владимир Путин впервые был избран президентом в 2000 г., затем в 2004 г. С 2008 по 2012 г. пост президента занимал его преемник – Дмитрий Медведев, в то время как Путин на тот срок переместился на пост премьер-министра России. При нем срок полномочий главы государства с помощью поправок в Конституцию был увеличен с четырех до шести лет. В Кремль Путин вернулся в 2012 г. В 2018 г. начался второй его шестилетний, а в общей сложности – четвертый президентский срок.
Путин не имеет права баллотироваться в 2024 г., поскольку избирался дважды подряд в 2012-м и 2018-м, говорит политолог Виталий Иванов. «Его сегодняшние слова можно интерпретировать как сигнал о нежелании менять Конституцию ради получения права на еще одно выдвижение. Но предлагаемая норма будет ограничивать также будущих президентов. Если кто-то из них потом не инициирует ее пересмотр», – говорит он.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напоминает, что Путин в 2012 г. уже обозначал схожую позицию. «В прошлый раз внешне это выглядело как самозапрет на его участие в выборах 2018 г., но на практике он реализован не был. В нынешнем виде заявление позволяет бросить эту тему желающим поговорить о транзите, ничего по сути четкого не обозначив», – считает эксперт.