Зачем Путин заговорил об изменении Конституции. Мнения политологов
На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин заявил, что готов обсуждать изменения конституционных норм. «Я знаю о тех дискуссиях, которые на этот счёт идут, я их вижу, слышу. Связано это как раз с возможным расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Но это всё можно делать только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно», — заявил президент. Кроме того он считает, что «можно было бы отменить, наверное» норму, согласно которой один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков «подряд»: «Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает».
«Ведомости» спросили политологов, почему Путин заговорил об изменении Конституции именно сейчас и к чему это может привести.
Григорий Голосов, декан факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Слова Путина о том, что из Конституции можно убрать слово «подряд» в случае двух президентских сроков, на мой взгляд, намекают на выдвижение Дмитрия Медведева на президентский срок в 2024 году. При этом сам Путин сохранит значительный неформальный авторитет и уверен, что существенные формальные полномочия. Если Медведев станет президентом, то у Путина будут оставаться достаточные рычаги, чтобы сохранять власть за собой и контролировать Медведева так же, как он это делал в прошлый медведевский срок. Фокус с отменой повторного выдвижения состоит в том, что президентский срок длительный, 6 лет, но не настолько, чтобы полностью консолидировать власть в своих руках. Поэтому уже и после медведевского срока Путин также сможет выдвинуть кандидата, поскольку фактические рычаги управления будут оставаться у него. И новый кандидат также будет оставаться под его влиянием.
Не думаю, что Путин согласится стать премьером еще раз: кажется, эта работа его утомляет. Можно сделать то же самое, что было сделано в Казахстане, то есть дать особые полномочия Совету безопасности и поставить во главе Путина. Но это только один вариант, я уверен, что в президентской администрации рассматриваются несколько сценариев и, возможно, этот даже не приоритетный. Факт в том, что при той степени концентрации власти, которая есть в России, провести институциональные решения такого рода не составляет труда. В целом же до 2024 года в Конституцию могут внести изменения, которые обеспечат фактическое нахождение Владимира Путина у власти. Думаю, в администрации президента уже думают, как сделать это наименее шокирующим для народа образом».
Дмитрий Бадовский, руководитель фонда «Институт социально-экономических и политических исследований»:
«Путин впервые достаточно развёрнуто высказался по теме конституционных новаций, констатировал возможность именно точечных изменений, касающихся баланса исполнительной и законодательной властей, полномочий парламента, других прерогатив властных институтов, включая и институт президента. Тем самым Путин зафиксировал, что поправки в Конституцию могут являться одним из инструментов оформления сценария так называемого транзита власти в 2024-м и последующие годы. Поскольку глава государства заявил о необходимости тщательно обсудить целесообразность тех или иных изменений, то конкуренция различных проектов «пакетов поправок» будет в ближайшие годы одним из важных элементов внутриэлитного диалога, баланса сил и конкуренции групп влияния.
При этом важно, что Путин не допускает радикальных конституционных изменений, затрагивавших основы конституционного строя. То есть речь в любом случае не идет о том, что институциональный дизайн власти кардинально изменится и появятся, как иногда это обсуждали эксперты, новые структуры, которые станут осуществлять государственную власть, или новый властный статус придадут существующим совещательным органам, таким как Госсовет. Исходя из смысла слов Путина о незыблемости основ конституционного строя, часть 1 статьи 11 Конституции останется неизменной, а она гласит, что государственную власть в России осуществляют президент, Федеральное собрание, правительство и суды.
Что касается возможности изменить норму о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд, убрав оговорку «подряд», то здесь, скорее всего, потребуются разъяснения Конституционного суда о том, будет ли такая поправка, по сути, формировать новую конституционную норму. Распространяется ли она на тех лиц, кто занимал должность до этой поправки или начисление предыдущих сроков каким-то образом «обнуляется». Иначе говоря, в случае такой поправки, имеет, например, Медведев право еще на один или на два срока. Или может ли сам Путин баллотироваться снова».
Константин Костин, руководитель Фонда развития гражданского общества:
«Президент дал два возможных направления изменений Конституции, и впервые вполне конкретные, — перераспределить полномочия в пользу парламента или убрать слово «подряд» из сроков полномочий президента. Последнее является скорее косметическим изменением. То есть знаковым является то, что президент открыл шлагбаум для обсуждения изменений в Конституцию. Появится ли еще что-то по итогам общественной дискуссии, мы увидим — это будет зависеть от участников и модераторов этой дискуссии. Не исключено, что будет обсуждаться казахский вариант. Но пока рано говорить о конкретике и скорее нужно оценивать ходы, а не их последствия. Путин как опытный политик максимально расширяет поле возможных ходов в политических шахматах. Разные возможности поступить тем или иным образом — в шахматах это является стратегическим преимуществом, в политике тоже.
Президент достаточно прямо сказал, что обсуждаться может перераспределение полномочий между ветвями власти, поскольку, по его словам, депутаты хотят играть более активную роль. А в том, чтобы убрать слово «подряд», никаких развилок в контексте 2024 года нет. Была гипотеза, что вместе со словом подряд уберут два срока, но слова Путина означают, что такого не будет».
Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»:
«Владимир Путин в 2012 году уже говорил, что не против того, чтобы из Конституции убрали слово «подряд» в случае двух президентских сроков. Тогда эти его слова ни к чему не привели, поэтому и сегодня считать это большой сенсацией не стоит. Технически в случае принятия этой нормы ограничение касается только третьего срока для Медведева и совсем уже гипотетического пятого срока Путина в 2030 году. Но по сути Путин просто невольно упомянул тему транзита, не сказав ничего определенного.
Будут ли изменения в Конституцию до 2024 года, зависит от того, изменится ли конструкция власти в треугольнике президент-парламент-правительство. Пока нет оснований считать, что какая-то конструкция выбрана. Второй сценарий – «белорусских» изменений – тоже выглядит крайне призрачно. Все остальное не так существенно, потому что Конституция перестала быть актом прямого действия и ее вес упал. Сегодня это скорее декларативный документ, а многие принятые законы о реализации конституционных свобод очевидным образом противоречат духу конституции. Поэтому изменение конституции — это не такая уж чувствительная тема для России, это не американская конституция».