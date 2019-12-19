Зачем Путин заговорил об изменении Конституции. Мнения политологов

На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин заявил, что готов обсуждать изменения конституционных норм. «Я знаю о тех дискуссиях, которые на этот счёт идут, я их вижу, слышу. Связано это как раз с возможным расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Но это всё можно делать только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно», — заявил президент. Кроме того он считает, что «можно было бы отменить, наверное» норму, согласно которой один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков «подряд»: «Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает».