«Вы тогда поковыряйтесь поподробнее». О чем журналисты спрашивали Путина и как он отвечал

Ответ Путина: «Я уже вспоминал сегодня, что я свою трудовую деятельность начинал в органах безопасности. Когда я только пришел, там еще были ветераны службы, и некоторые из них разбегались по кабинетам, когда в здание входил один старичок. Что это за старичок? Он работал в 1936–1937-х годах. Что он делал? Тогда как раз были «чистки» в правоохранительных органах, в том числе в органах безопасности. Утром человек приходил на работу, ничего не подозревая, ничего не зная, против него возбуждали уголовное дело, а вечером уже выдавали тело расстрелянного семье. И вот этот старичок, от которого все разбегались, он приводил в исполнение эти приговоры.