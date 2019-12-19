ФСБ раскрыла подробности стрельбы на Лубянке
Данная публикация неактуальна в связи с тем, что агентство «Москва» аннулировало опубликованную в 19.57 мск со ссылкой на ЦОС ФСБ новость о трех напавших на здание ФСБ на Лубянке. По состоянию на 20.53 мск официальная версия ФСБ – нападавший был один, он ликвидирован. Актуальную информацию читайте по ссылке ниже.
Центр общественных связей ФСБ рассказал агентству городских новостей «Москва» подробности стрельбы, произошедшей в центре Москвы. По данным ЦОС ФСБ, инцидент произошел в приемной ФСБ по адресу: ул. Кузнецкий Мост, д. 23 в 18.10 мск. Трое неизвестных ворвались в помещение и открыли стрельбу. В ходе перестрелки с охраной двое нападавших были убиты, одному удалось выбежать на улицу, где он продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.
Выживший участник нападения пробежал около 300 м до конца ул. Кузнецкий Мост и, отстреливаясь, завернул на площадь Воровского. «Затем нападавший забежал в один из домов на ул. Большая Лубянка и забаррикадировался там», – говорится в сообщении ФСБ. Оттуда он периодически вел огонь по бойцам ФСБ и СОБРа. В результате перестрелки преступник был убит в 19.15 мск.
Спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт, заключили в ФСБ России.
Через полчаса после публикации новости на сайте агентства «Москва» в ЦОС ФСБ сообщили «Интерфаксу», что нападавший был один, не проникал в здание спецслужбы и был нейтрализован. Также в ЦОС ФСБ сообщили о гибели одного из сотрудников спецслужбы.
Человек, близкий к руководству одного из силовых ведомств, подтвердил «Ведомостям», что спецслужбы квалифицируют произошедшее на Лубянке как теракт. В ближайшее время им предстоит выяснить, каким образом вооруженные люди смогли беспрепятственно проникнуть в центр Москвы, и отследить их маршруты передвижения, уточнил источник «Ведомостям». Спецслужбами проверяется информация о связях неизвестного, открывшего стрельбу у здания ФСБ, с членами экстремистских и террористических организаций, в том числе из республик Северного Кавказа и Сирии, сообщил «Ведомостям» человек в правоохранительных органах.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
Ранее ФСБ сообщила о наличии пострадавших. Сколько именно человек пострадали, служба не уточнила. По последним данным Минздрава, ранения получили пять человек, им оказывается медицинская помощь. Ранее ведомство сообщило о тяжелых ранениях двоих сотрудников ФСБ.