ФСБ раскрыла подробности стрельбы на Лубянке

Человек, близкий к руководству одного из силовых ведомств, подтвердил «Ведомостям», что спецслужбы квалифицируют произошедшее на Лубянке как теракт. В ближайшее время им предстоит выяснить, каким образом вооруженные люди смогли беспрепятственно проникнуть в центр Москвы, и отследить их маршруты передвижения, уточнил источник «Ведомостям». Спецслужбами проверяется информация о связях неизвестного, открывшего стрельбу у здания ФСБ, с членами экстремистских и террористических организаций, в том числе из республик Северного Кавказа и Сирии, сообщил «Ведомостям» человек в правоохранительных органах.