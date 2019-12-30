«Возможны протесты с неожиданной стороны». Главные политические риски 2020 года

А это, в свою очередь, усугубит и другой тренд – на еще большую сосредоточенность граждан на своих повседневных экономических и социальных проблемах. Модель строительства личной жизненной траектории по принципу «главное – чтобы не было хуже» останется доминирующей, и вряд ли усугубляющееся глухое недовольство прорвется в социально-экономические протесты, хотя конфликты возможны и на этой почве. Поскольку Кремль и примкнувшие к нему силовики (или наборот: силовики и примкнувший к ним Кремль) не собираются менять механизм еще большего вмешательства государства в экономику, их политика, основанная на нацпроектах и доении бизнеса, более эффективной не станет, а инвестиционный климат, формируемый ФСБ, СКР, прокуратурой, судами, МВД и Росгвардией, не улучшится. Рост реальных доходов будет фиктивным с уменьшающейся долей доходов от предпринимательства, а рост экономики если и состоится, то его единственным и краткосрочным драйвером станут госинвестиции на строительство очередного моста, что лишь усугубит коррупцию и не создаст предпосылок для здорового развития на основе рыночной конкуренции».