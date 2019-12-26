Как Кремль боролся с новой политической реальностью
В 2019 г. Кремль должен был спокойно готовиться к новому федеральному циклу, который в 2021 г. откроется думскими выборами и закончится президентскими в 2024 г. Но пенсионная реформа 2018 г. спутала все карты: комментаторы заговорили о новой политической реальности, где место «посткрымского консенсуса» заняло протестное голосование «за любого, кроме действующего начальника». Поэтому в 2019 г. властям пришлось заняться исправлением этой реальности, которая, однако, время от времени преподносила Кремлю неприятные сюрпризы.
Заразительный пример
Первым из них стали выборы президента Украины, на которых избиратели нарушили все неписаные заповеди «правильного» голосования по-российски.
Россиян обычно призывают выбирать на важные посты только опытных политиков и управленцев, не верить популистским обещаниям и отдавать предпочтение встроенным в систему кандидатам. Украинцы сделали все наоборот. Они выбрали президентом актера и шоумена без политического опыта. Они поверили его благим обещаниям, а еще больше – киношному образу простого человека, бросающего вызов надоевшим политикам и чиновникам. Наконец, они охотно влились в антиистеблишментную волну, докатившуюся из далеких америк и европ.
Кремль, не желающий, чтобы этот пример стал заразительным для россиян, поначалу объявил Владимиру Зеленскому бойкот, отказавшись даже дежурно поздравить его с победой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков туманно оправдывался, что, мол, заслужить поздравления президент должен какими-то особыми действиями, хотя к новоизбранным главам других государств подобных требований ранее не выдвигалось. А федеральные телеканалы взялись дружно разъяснять, что выступающий на словах против войны Зеленский мало чем отличается от ястреба Петра Порошенко.
Но потом прагматические соображения все же взяли верх, и оказалось, что договариваться вполне можно и с комиком. В результате из российских тюрем были освобождены десятки украинцев, на обмен которых Москва ранее не соглашалась (включая осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова), Украине вернули задержанные в Керченском проливе корабли, а под конец года сторонам удалось прийти к согласию и по традиционно острому газовому вопросу. Ну а первый после трехлетнего перерыва саммит нормандской четверки хотя и не принес прорыва, но оставил надежду на достижение новых договоренностей в не самом далеком будущем.
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Репетиция выборов в Госдуму
Сентябрьские региональные выборы – 2020 станут последними перед думской кампанией, и именно на них будут опробованы новинки, способные улучшить результат «Единой России» в 2021 г. Речь идет, в частности, об изменении соотношения списочников и одномандатников в пользу вторых, тестировании новых партийных проектов и внесении точечных изменений в избирательное законодательство. Не исключено также усиление кризиса в системной оппозиции вплоть до переформатирования старых партий и смены их руководства.
Подготовка к транзиту власти
2020 год может дать старт трансформации политической системы в преддверии так называемого транзита власти 2024 г. Среди ожидаемых шагов – подготовка конкретных поправок в Конституцию, в том числе о расширении полномочий парламента, и создание пробных институтов для обеспечения трансформации власти. Кроме того, частью подготовки к транзиту станут серьезные кадровые перестановки в силовых структурах, и прежде всего в СКР, Генпрокуратуре, ФСБ и Совете безопасности.
Рост протестных настроений
«Гражданская война» между государством и обществом продолжится. Протестные настроения будут охватывать все новые социальные группы, считающиеся ядерным электоратом Путина. В отдельных случаях это выльется в протестное голосование и поражения провластных кандидатов на региональных и муниципальных выборах. Ответом со стороны власти станет еще большее закручивание гаек и появление новых законов, направленных против «врагов государства».
Выборы президента США
Ноябрьские выборы президента США предопределят российско-американские отношения на срок до 2024 г. и, стало быть, окажут определенное влияние и на процесс транзита власти в России. Переизбрание на второй срок Дональда Трампа позволит Москве продолжить курс на построение многополярного мира. Победа кандидата от демократов, напротив, укрепит антироссийский консенсус в американских элитах, что потребует от Москвы большей осторожности и деликатности во внешней политике.
Источник: экспертный опрос «Ведомостей». Участники – политологи Дмитрий Бадовский, Михаил Виноградов, Аббас Галлямов, Андрей Колесников, Константин Костин, Глеб Кузнецов, Александр Кынев, Евгений Минченко, Николай Петров
Рукотворные протесты
Другим неприятным для Кремля сюрпризом стал тот факт, что затухание «пенсионных» протестов не особенно сказалось на общем желании россиян протестовать. Благо что поводы для этого регулярно создавались руками самих властей – будь то попытка построить храм на месте сквера или нежелание решать «мусорные» проблемы.
Так же было и в Москве, ставшей центром протестного движения – 2019. На «разогреве» выступили полицейские, попытавшиеся сделать наркодилера из журналиста Ивана Голунова, а потом подключились избиркомы, снявшие десятки оппозиционеров с выборов в Мосгордуму. Реагируя на начавшиеся массовые акции, власти поначалу сочетали кнут и пряник, но в конце концов возобладал жесткий подход, вылившийся в 23 (пока) обвинительных приговора по «московскому делу».
Однако добиться максимального успеха властям не удалось ни по силовой, ни по политической линии. Обвинение в массовых беспорядках развалилось, несколько человек пришлось отпустить, а абсурдные приговоры за брошенный пластиковый стаканчик или прикосновение к шлему росгвардейца лишь увеличили число недовольных и к тому же имеют неплохие перспективы для оспаривания в ЕСПЧ. Что же касается самих выборов, то стратегия Алексея Навального «Умное голосование», задуманная для поддержки внесистемных оппозиционеров, сработала и без них. В результате Мосгордума получила максимальное за всю путинскую эпоху представительство оппозиционных партий, а новая стратегия грозит стать реальной проблемой для властей.
Успокоительные выборы
Впрочем, в целом выборы 8 сентября принесли Кремлю желанное успокоение. Все действующие губернаторы выиграли в первом же туре, хотя кое-где для этого пришлось избавиться от всех приличных конкурентов или включить на полную мощь административный ресурс. С парламентами тоже было почти все в порядке, не считая, как выражаются эксперты, «специфических территорий» вроде «либерал-демократического» Хабаровского края или той же Москвы.
Правда, это не означает, что новая реальность побеждена окончательно, а успех, достигнутый в основном в благополучных для власти субъектах, еще не гарантирует аналогичного исхода выборов-2020 в более проблемных регионах. Об этом свидетельствует и активное обсуждение во властных кабинетах партийных и выборных новаций, призванных помочь «Единой России». Хотя на практике эти задумки могут и не сработать.
Например, авторы предложения об увеличении в Госдуме доли одномандатников (в 2020 г. эту схему протестируют на гордумах региональных столиц) исходят из постулата о том, что в одномандатных округах единороссы с их административным ресурсом почти всегда побеждают, компенсируя потери в голосовании по партспискам. Но с появлением «Умного голосования» эта аксиома превращается в теорему, которую еще нужно доказать, особенно в регионах с высоким уровнем протестных настроений.
Что сбылось из предсказаний на 2019 г.
По почти единодушному мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями» год назад, в 2019 г. ожидалось углубление конфликта между властью и обществом. Виной тому продолжающийся тренд на назначение губернаторов-технократов, не умеющих микшировать протесты, поводов для которых становится все больше. Так и произошло, хотя самый заметный в этом году всплеск недовольства наблюдался в Москве, которую возглавляет мэр с богатым политическим опытом.
А вот прогноз о том, что нас ждут новые поражения кандидатов Кремля на выборах губернаторов, не сбылся: все выдвиженцы власти победили в сентябре в первом же туре. Хотя иногда, как и предсказывали эксперты, этот успех достигался лишь ценой максимального напряжения административного ресурса.
Зато полностью оправдалось предположение о дальнейшем усилении давления государства на граждан. Это проявилось и в принятии новых запретительных законов, и в росте числа россиян, привлекаемых к административной и уголовной ответственности по явно политическим мотивам.
Еще один прогноз – о росте влияния силовиков – сбылся лишь отчасти. С одной стороны, их вмешательство в политические процессы заметно возросло, свидетельством чего стало в первую очередь «московское дело», возбужденное в разгар летних протестов. С другой – 2019 год был отмечен громкими уголовными делами против самих правоохранителей, включая сотрудников ФСБ. И некоторые аналитики увидели в этом усиление внутренней борьбы в самой силовой корпорации, чреватое ослаблением ее влияния.
Наконец, предсказанная экспертами реформа партийной системы в уходящем году так и не стартовала, хотя о ее необходимости много говорилось даже после успешных для власти региональных выборов. Впрочем, предварительное обсуждение этой проблемы в Кремле позволяет предположить, что реформа не отменена, а лишь отложена.
Неоднозначно выглядит и идея допуска к выборам в Госдуму максимального числа малых партий для распыления голосов антивластного электората. Да, если прошедшие в Думу партии соберут в сумме чуть более 50%, то фактически удвоят свои мандаты за счет перераспределения голосов тех, кто не преодолел барьер. Но это возможно лишь при наличии достаточного количества относительно сильных партий, балансирующих на грани 5%, но таких в России сейчас практически нет. А попытка создания сверху новых партпроектов, даже в перспективных политических нишах (например, экологической и социал-демократической), скорее всего обернется таким же пшиком, как и все прежние примеры кремлевского партстроительства.