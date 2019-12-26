Как Кремль боролся с новой политической реальностью

Что сбылось из предсказаний на 2019 г.

По почти единодушному мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями» год назад, в 2019 г. ожидалось углубление конфликта между властью и обществом. Виной тому продолжающийся тренд на назначение губернаторов-технократов, не умеющих микшировать протесты, поводов для которых становится все больше. Так и произошло, хотя самый заметный в этом году всплеск недовольства наблюдался в Москве, которую возглавляет мэр с богатым политическим опытом.



А вот прогноз о том, что нас ждут новые поражения кандидатов Кремля на выборах губернаторов, не сбылся: все выдвиженцы власти победили в сентябре в первом же туре. Хотя иногда, как и предсказывали эксперты, этот успех достигался лишь ценой максимального напряжения административного ресурса.



Зато полностью оправдалось предположение о дальнейшем усилении давления государства на граждан. Это проявилось и в принятии новых запретительных законов, и в росте числа россиян, привлекаемых к административной и уголовной ответственности по явно политическим мотивам.



Еще один прогноз – о росте влияния силовиков – сбылся лишь отчасти. С одной стороны, их вмешательство в политические процессы заметно возросло, свидетельством чего стало в первую очередь «московское дело», возбужденное в разгар летних протестов. С другой – 2019 год был отмечен громкими уголовными делами против самих правоохранителей, включая сотрудников ФСБ. И некоторые аналитики увидели в этом усиление внутренней борьбы в самой силовой корпорации, чреватое ослаблением ее влияния.



Наконец, предсказанная экспертами реформа партийной системы в уходящем году так и не стартовала, хотя о ее необходимости много говорилось даже после успешных для власти региональных выборов. Впрочем, предварительное обсуждение этой проблемы в Кремле позволяет предположить, что реформа не отменена, а лишь отложена.