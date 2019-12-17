Что угрожает безопасности страны, а что — нет
Слежка, обыски, аресты, конфискации, выдавливание за рубеж — все это было зря
Одно из оправданий политических репрессий – борьба за «безопасность страны». Логика следующая: демонстранты, пикетчики, борцы с коррупцией расшатывают власть, подрывая доверие граждан к ней. Соответственно, даже если расследование ФБК показало, что какой-то большой начальник насквозь коррумпирован, занимается бизнесом и имеет недвижимость за границей, бороться надо с теми, кто опубликовал информацию, а не с коррумпированным начальником. Ведь в этой логике она, коррумпированный начальник, власть не подрывает и, значит, безопасности страны не угрожает. Не угрожает и чиновница, которая фальсифицирует результаты выборов. (Потому что выборы приводят к смене людей во власти – т. е. «подрывают власть».) А тот, кто о фальсификациях рассказывает, – угрожает. Но так ли это?
40–50 лет назад в нашей стране был огромный аппарат по защите «государственной безопасности». Прежде всего – КГБ, но не только: безопасность в широком смысле была важнейшей заботой всех органов власти. Конечно, все страхи и опасения тогдашних борцов за безопасность в одной колонке не обсудишь, но кое-что можно понять. Ведь про страхи прошлые мы знаем – оправдались они или нет, тем ли занимались органы госбезопасности или нет?