Что угрожает безопасности страны, а что — нет

Одно из оправданий политических репрессий – борьба за «безопасность страны». Логика следующая: демонстранты, пикетчики, борцы с коррупцией расшатывают власть, подрывая доверие граждан к ней. Соответственно, даже если расследование ФБК показало, что какой-то большой начальник насквозь коррумпирован, занимается бизнесом и имеет недвижимость за границей, бороться надо с теми, кто опубликовал информацию, а не с коррумпированным начальником. Ведь в этой логике она, коррумпированный начальник, власть не подрывает и, значит, безопасности страны не угрожает. Не угрожает и чиновница, которая фальсифицирует результаты выборов. (Потому что выборы приводят к смене людей во власти – т. е. «подрывают власть».) А тот, кто о фальсификациях рассказывает, – угрожает. Но так ли это?