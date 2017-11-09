Время разбрасываться угрозами
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Торговля угрозами широко востребована силовиками, желающими повысить свой политический и аппаратный статус накануне выборов. Однако торговля угрозами крайне туманными и впроброс способна привести к обратному результату, поставив вопрос о неэффективности работы силовых ведомств как перед властью, так и перед гражданами.
В среду министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на правительственном часе перед депутатами Госдумы, заявил об угрозе нарастания межнациональной напряженности в отдельных регионах, не назвав при этом конкретные регионы. Министр не назвал даже источник своих опасений, несмотря на то что спецслужбы традиционно проводят такие исследования с опросом большого числа людей в регионах, отмечает регионовед Наталья Зубаревич. Правда, результаты таких исследований остаются закрытыми для общества.
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