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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: Угрозы впроброс

Время разбрасываться угрозами

Стоит ли бояться заявлений главы МВД

Торговля угрозами широко востребована силовиками, желающими повысить свой политический и аппаратный статус накануне выборов. Однако торговля угрозами крайне туманными и впроброс способна привести к обратному результату, поставив вопрос о неэффективности работы силовых ведомств как перед властью, так и перед гражданами.

В среду министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на правительственном часе перед депутатами Госдумы, заявил об угрозе нарастания межнациональной напряженности в отдельных регионах, не назвав при этом конкретные регионы. Министр не назвал даже источник своих опасений, несмотря на то что спецслужбы традиционно проводят такие исследования с опросом большого числа людей в регионах, отмечает регионовед Наталья Зубаревич. Правда, результаты таких исследований остаются закрытыми для общества.

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