Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Главное управление военной полиции (ГУВП) Минобороны России может возглавить начальник штаба Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Кураленко. Как сообщили «Ведомостям» два человека, близких к военному ведомству, именно его кандидатура является приоритетной на пост, освободившийся после назначения прежнего начальника военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского руководителем военного инновационного технополиса «Эра». На запрос «Ведомостей» с просьбой прокомментировать эту информацию, направленный еще в конце 2019 г., департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны пока не ответил.
Ивановский был назначен начальником ГУВП Минобороны в августе 2016 г., сменив в этой должности генерал-майора Игоря Сидоркевича – первого руководителя российской военной полиции. По словам источника «Ведомостей», близкого к военному ведомству, назначению Ивановского, возглавлявшего в тот момент Военную академию материально-технического обеспечения имени Хрулева, помогли рекомендации курирующего тыл замминистра обороны Дмитрия Булгакова. За последние годы военная полиция окончательно определила свой облик, став полноценным управлением с региональными главками и полностью укомплектованной офицерами и контрактниками структурой, говорит собеседник «Ведомостей». С конца 2015 г. военные полицейские привлекаются для выполнения задач в Сирии: сначала для соблюдения правопорядка на авиабазе Хмеймим и в порту Тартуса, а затем и для куда более деликатных поручений вроде содействия центру примирения враждующих сторон и патрулирования зон деэскалации.
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач. Многие выходцы из руководства группировки получали новые назначения исходя из полученного в Сирии опыта, напоминает собеседник «Ведомостей», и укрепление руководства военной полиции в целом укладывается в эту логику.
Для Ивановского же переход в «Эру» не нужно считать понижением, отмечает другой офицер Минобороны. Военно-политическое руководство все чаще интересуется передовыми разработками, поэтому доверить ответственный участок с солидным бюджетом можно только проверенному человеку, которым Ивановский, очевидно, и является, поясняет собеседник.