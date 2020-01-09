Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом

Ивановский был назначен начальником ГУВП Минобороны в августе 2016 г., сменив в этой должности генерал-майора Игоря Сидоркевича – первого руководителя российской военной полиции. По словам источника «Ведомостей», близкого к военному ведомству, назначению Ивановского, возглавлявшего в тот момент Военную академию материально-технического обеспечения имени Хрулева, помогли рекомендации курирующего тыл замминистра обороны Дмитрия Булгакова. За последние годы военная полиция окончательно определила свой облик, став полноценным управлением с региональными главками и полностью укомплектованной офицерами и контрактниками структурой, говорит собеседник «Ведомостей». С конца 2015 г. военные полицейские привлекаются для выполнения задач в Сирии: сначала для соблюдения правопорядка на авиабазе Хмеймим и в порту Тартуса, а затем и для куда более деликатных поручений вроде содействия центру примирения враждующих сторон и патрулирования зон деэскалации.