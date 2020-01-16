Медведев остался лидером партии «Единая Россия»
Исполняющий обязанности премьера Дмитрий Медведев остался председателем партии «Единая Россия», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он рассказал, что накануне, 16 января, у него состоялась «обстоятельная беседа» с Медведевым. «Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителя председателя Совбеза по совмещению этой позиции с председателем политической партии, не существует», – пояснил Турчак.
Медведев был избран председателем «Единой России» 26 мая 2012 г. 22 января 2017 г. его переизбрали на этом посту.
В среду, 16 января, Медведев объявил об уходе правительства в отставку после предложенных президентом Владимиром Путиным изменений в Конституцию России. Путин на встрече с членами правительства поблагодарил их за совместную работу и поручил исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Президент также предложил учредить должность зампредседателя Совета безопасности (председателем СБ является сам президент) и назначить на этот пост Медведева. В новой должности он будет отвечать за обороноспособность и безопасность страны.
В свою очередь на пост премьера Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, возглавляющего ведомство на протяжении последних 10 лет. Мишустин согласился занять этот пост, его кандидатура внесена на рассмотрение в Госдуму. Фракция «Единой России» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина.
Действующее правительство было сформировано в мае 2018 г. после начала четвертого президентского срока Путина. Оно стало вторым под руководством Медведева. Впервые он был назначен премьером в 2012 г. после того, как Путин сменил его на посту главы государства.
Перед отставкой правительства Путин в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, расширить полномочия парламента при формировании правительства, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру премьера, а после, по его представлению, – членов правительства. Президент будет обязан назначить предложенные кандидатуры на должность. Сам Медведев считает, что предложенные изменения окажут влияние на баланс «власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной».