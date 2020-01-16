Медведев остался лидером партии «Единая Россия»

В среду, 16 января, Медведев объявил об уходе правительства в отставку после предложенных президентом Владимиром Путиным изменений в Конституцию России. Путин на встрече с членами правительства поблагодарил их за совместную работу и поручил исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Президент также предложил учредить должность зампредседателя Совета безопасности (председателем СБ является сам президент) и назначить на этот пост Медведева. В новой должности он будет отвечать за обороноспособность и безопасность страны.