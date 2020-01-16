Кудрин: смена правительства и премьера дает надежду на реформы

В 2010 г. Мишустину было предложено возглавить ФНС. За последние 10 лет, что он возглавляет ведомство, произошла стремительная цифровизация налоговой службы, кардинально улучшилось администрирование налогов. При нем значительно расширились полномочия службы. Кроме налогов ФНС стала собирать страховые взносы, а с прошлого года реализует пилотный проект по налогообложению самозанятых. В ведение ФНС также передали систему управления загсами. Под руководством Мишустина ФНС в семь раз снизила число выездных проверок компаний и индивидуальных предпринимателей – с 75 500 в 2011 г. до 10 900 в 2018 г.