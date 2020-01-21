Трамп: «Американская модель – это пример для всего мира»
На Всемирном экономическом форуме в Давосе снова присутствует президент США Дональд Трамп. Два года назад он заявил на форуме: «Для меня Америка всегда будет на первом месте. Но Америка на первом месте не означает, что Америка одна».
С тех пор случилась торговая война с Китаем. В январе подписано соглашение по первой фазе договоренности, что ознаменовало перемирие в ней; однако продолжается, например, противостояние между этими странами на технологическом фронте – США продолжают оказывать давление на Huawei и требовать от других стран прекратить сотрудничество с ней.
Ухудшились отношения с традиционными союзниками – Европой, странами НАТО, включая Турцию, против которой были введены санкции за покупку ракетных комплексов у России. Санкции стали использоваться и на экономическом фронте – например, против «Северного потока – 2». Трамп также вывел США из Парижского соглашения по климату.
Но борьба с глобальным потеплением – одна из основных тем нынешнего, 50-го форума: перед его началом основатель WEF Клаус Шваб призвал все компании, участвующие в форуме, принять на себя обязательство сделать свой бизнес нейтральным по выбросам углерода к 2050 г. и, по возможности, раньше (т. е. компании должны либо совсем избавиться от выбросов парниковых газов, либо компенсировать выбросы).
Трамп также вывел США из соглашения о ядерной программе Ирана, что накалило обстановку в регионе и сильно ухудшило экономическую ситуацию в Иране. В начале года ситуация на Ближнем Востоке еще больше обострилась, и на убийство иранского генерала авиаударом США Иран ответил ударом ракетами по американским авиабазам.
Представляя Трампа, Шваб сказал, что его сопровождает большая делегация министров, американская экономика быстро растет, как и фондовый рынок.
Трамп же посвятил речь своим достижениям, прежде всего экономическим, внутри страны. «Американская модель – это пример для всего мира, модель свободного предпринимательства, ориентированная на развитие рынка, процветание простых людей. На свете нет лучшего места, чем Соединенные Штаты. Все наши действия направлены на процветание простых американцев, которые получают наибольшие выгоды. Процветание США невозможно отрицать, оно беспрецедентно», – перечислял Трамп.
Два года назад, сказал он, многие из присутствующих на форуме не знали, стоит ли им инвестировать в США. Теперь бизнес и инвестиции идут в страну, строятся заводы, «спасибо вам за это».
Оркестр вместо Трампа
Выступление Трампа сначала было намечено на 11.15 по местному времени, затем на 11.30. Но начало задерживалось, и организаторы пригласили на сцену оркестр, который исполнил шотландскую национальную песню
Администрация Трампа, по словам Трампа, раскрыла потенциал народа, снизила налоги, смягчила регулирование, исправила неправильные торговые сделки. Его речь была полна оценок того, сколь ужасна была экономическая ситуация до его прихода во власть и как она улучшилась после. «При моей администрации было создано 7 млн рабочих мест, средний уровень безработицы в период ее работы – самый низкий в истории. Мы сделали так, что богатство больше не концентрируется в руках небольшого числа людей. Доходы 10% самых бедных растут быстрее, чем 10% самых богатых», – хвастался Трамп.
Фондовый рынок за период пребывания Трампа в должности президента вырос на 50%, или $19 трлн, «несмотря на то что ФРС повышала процентные ставки слишком быстро и снижала их слишком медленно». Это, по словам Трампа, обогатило домохозяйства, помогло людям сократить долги, оплатить учебу.
Затем он отметил и «хищническую» торговую политику Китая, с которой предыдущие лидеры США ничего не делали. Но для исправления ситуации Вашингтон ввел пошлины, и большинство из них останутся, пока будут идти переговоры по второй фазе. США, по словам Трампа, также пересмотрели североамериканское соглашение о свободной торговле, «худшее из когда-либо заключенных торговых соглашений». Из-за него и других соглашений в «испорченной международной торговой системе» в США пропадали рабочие места. «В основном именно поэтому я и пошел в президенты, потому что не понимал, почему мы теряем рабочие места, а нам потом продают эту же продукцию, сделанную в других странах».
США также стали энергетически независимыми, крупнейшим производителем нефти, констатировал президент: «Теперь наши европейские друзья могут больше не зависеть от враждебных поставщиков энергоресурсов, мы можем обеспечить их ими».
Страх и сомнение – не лучшее подспорье, теперь пришло время оптимизма, заключил Трамп.