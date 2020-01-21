Трамп: «Американская модель – это пример для всего мира»

Затем он отметил и «хищническую» торговую политику Китая, с которой предыдущие лидеры США ничего не делали. Но для исправления ситуации Вашингтон ввел пошлины, и большинство из них останутся, пока будут идти переговоры по второй фазе. США, по словам Трампа, также пересмотрели североамериканское соглашение о свободной торговле, «худшее из когда-либо заключенных торговых соглашений». Из-за него и других соглашений в «испорченной международной торговой системе» в США пропадали рабочие места. «В основном именно поэтому я и пошел в президенты, потому что не понимал, почему мы теряем рабочие места, а нам потом продают эту же продукцию, сделанную в других странах».