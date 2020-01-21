Дерипаска послушал Трампа и обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 млн рабочих мест

Дерипаска – совладелец компании En+, российский Forbes оценивает его состояние в $3,6 млрд. Он не первый раз критически высказывается о работе Центробанка России. В 2013 г. он заявил, что ЦБ «выпустил всю кровь из экономики». В сентябре 2019 г. он заявил на экономическом форуме во Владивостоке, что в России не существует независимой банковской системы – «есть ЦБ и его филиалы». По мнению Дерипаски, регулятор за годы работы «не оправдал себя» и не смог усилить рост экономики в стране.