Дерипаска послушал Трампа и обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 млн рабочих мест
Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале выступление президента США Дональда Трампа. В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп рассказывал в основном об успехах экономики США и утверждал, что рост только продолжится в ближайшие годы.
В частности, президент упомянул, что в США за последние три года было создано 7 млн рабочих мест, были расширены возможности для трудоустройства женщин, секс-меньшинств и людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, было создано 12 000 новых предприятий. На эти показатели обратил внимание Дерипаска, сравнив их с ситуацией в России.
«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», – написал Дерипаска.
Дерипаска – совладелец компании En+, российский Forbes оценивает его состояние в $3,6 млрд. Он не первый раз критически высказывается о работе Центробанка России. В 2013 г. он заявил, что ЦБ «выпустил всю кровь из экономики». В сентябре 2019 г. он заявил на экономическом форуме во Владивостоке, что в России не существует независимой банковской системы – «есть ЦБ и его филиалы». По мнению Дерипаски, регулятор за годы работы «не оправдал себя» и не смог усилить рост экономики в стране.
Ежегодный саммит в Давосе проходит 21–24 января. Его в этом году должны посетить почти 3000 участников из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Российскую делегацию возглавляет и. о. министра экономического развития Максим Орешкин.