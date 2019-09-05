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Бизнес
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Дерипаска выступил на форуме впервые после санкций

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска впервые после введения санкций против него и его компаний выступил на международном экономическом форуме во Владивостоке. Российской экономике, по его словам, вредят две вещи: работа Центробанка и российская судебная система.

По мнению бизнесмена, в России нет независимой банковской системы — «есть ЦБ и его филиалы». И Центробанк за годы работы в качестве мегарегулятора «не оправдал себя» и не смог усилить экономический рост в стране. «Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас 6,5% при завышеной ставке», — пояснил он. Для решения ситуации бизнесмен предложил «разделить банки».

Дерипаска также усомнился в профессионализме судей. «Если у нас на сегодняшний день 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то, что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения», — посетовал он. Бизнесмен призвал вернуться к реформе судебной системы.

США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний в апреле 2018 г.: они были включены в список Specially Designated Nationals. Фигурантам этого списка запрещен въезд в США, их американские активы блокируются, а лицам из США запрещено вести с ними бизнес. Поводом стала ситуация на Украине, в Сирии, а также из-за кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию». С тех пор Дерипаска пропустил два Петербругских международных экономических форума в 2018 и 2019 гг. и Восточный экономический форум в прошлом году. Он также пропустил Давосский форум в начале этого года, на котором часто выступал и давал интервью федеральным российским каналам.

В январе этого года минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски — En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго». Это произошло после отказа бизнесмена от контроля над компаниями, как того требовал Вашингтон. Решение американского минфина стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с властями США. Сам бизнесмен по-прежнему находится под санкциями. В марте он подал в суд в Вашингтоне иск к минфину США и потребовал отменить и эти ограничения. Дерипаска оценил финансовые потери от санкций против него и его компаний в $7,5 млрд. 

Новости СМИ2
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Финансы
Новости

Греф: процесс обучения в школе «убивает желание учиться»

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф считает, что процесс обучения в школе «убивает всяческое желание учиться». Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме, сообщает «РИА Новости».

Греф рассказал, что ему в частности не нравится процесс оценивания и экзаменов: «Я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа» (цитата по ТАСС). Хотя он и признал, что оценки необходимы.

Кроме того, Греф решил вспомнить свой школьный опыт. «Вот эта пауза в классе, моя фамилия когда-то начиналась на букву "г". И вот это когда "сегодня будет отвечать", и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, чтобы подсчитать, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву "г". Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно», – рассказал президент Сбербанка.

В 2017 г. жена Германа Грефа — Яна Греф – открыла «Хорошевскую гимназию» в Москве. В интервью Forbes жена президента Сбербанка рассказывала о том, что школьному образованию нужны реформы, но к этому следует подходить осторожно. «Мы выросли в России, и было бы правильно вкладываться в развитие отечественного образования <> Это инвестиции, которые дети нам потом вернут — своим трудом, правильным отношением к жизни», – говорила она.

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Финансы
Новости

ЦБ может запустить Систему быстрых платежей за пределами России

Ведомости
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Центробанк рассматривает возможность запуска Системы быстрых платежей (СБП) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

В нескольких банках утверждают, что представители ЦБ уже подбирают участников для пилотного проекта, отмечает газета. Точные сроки реализации пока неизвестны. Однако один из источников «Коммерсанта» утверждает, что это – перспектива 2020 г.

«Мы рассматриваем возможность взаимодействия и с системами других государств, в первую очередь стран ЕАЭС», – отметили в ЦБ. Однако детали раскрывать не стали.

СБП была запущена в феврале на перевод средств между счетами и картами. К ней уже подключены ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».

В ЕАЭС входит пять стран. Помимо России, это Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Новости СМИ2
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Технологии
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В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак

Ведомости
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Смартфоны на Android оказались уязвимы для злоумышленников в моменты обновления. Об этом рассказала «Коммерсанту» израильская компания Check Point.

При получении обновления устройства «по воздуху» (over-the-air), для которого требуется только подключения по Wi-Fi или 3G/4G, мобильные операторы могут рассылать на них нужные параметры. С этим и связана уязвимость, пришла к выводу Check Point: пользователи не имели возможности определить, пришло ли сообщение из доверенного источника. В итоге злоумышленники могли перенаправлять трафик через свой прокси-сервер и получать информацию с устройства.

Как пояснил руководитель представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев, злоумышленник мог легко начать фишинговую атаку с помощью беспроводной сети. По его словам, получив сообщение, пользователь не может определить, поступило ли оно из доверенного источника. Он может нажать кнопку «принять» и таким образом позволить проникнуть в свой телефон, пояснил Дягилев.

По данным Check Point, уязвимость могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony. Наиболее уязвимы оказались некоторые смартфоны Samsung, подчеркнула компания: они не имеют проверки подлинности для отправителей сообщений.

Check Point отметила, что предупредила производителей в марте. По ее информации, Samsung и LG выпустили обновления, Huawei планирует добавить их изменения в следующее поколение смартфонов серии Mate или P. Sony же, заключила компания, отказалась признать уязвимость.

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Политика
Новости

В Эстонии обнаружили секретную военную базу США

Ведомости
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Журналисты расследовательской передачи «Очевидец», выходящей на эстонском телеканале ETV, обнаружили американское подразделение на территории Эстонии. Об этом сообщается на сайте эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR), в которую входит ETV.

Как отмечается в сообщении, первые догадки у журналистов появились, когда один из авторов передачи просматривала документы Пентагона и наткнулась на строчку о том, что в 2019 г. США выделят Эстонии $15,7 млн на нужды «специфического объекта». Журналистам понадобилось почти полгода переговоров, чтобы оказаться на секретной базе. Местонахождение ее они раскрывать не стали.

По данным журналистов, для нужд подразделения будет построена тренировочная база. Как заявил им полковник армии США, старший офицер европейских спецподразделений, спецподразделение располагается в Эстонии с 2014 г. Причиной размещения спецназа стало присоединение Россией Крыма, а также заключенных между США и Эстонией договор. $15,7 млн, упоминание о которых обнаружили журналисты в документе Пентагона, предназначаются как раз для строительства тренировочной базы.

Сколько человек входит в подразделение, является государственной тайной, подчеркивается в сообщении ERR. На деньги, которые Пентагон выделил Эстонии, должны быть среди прочего построены казармы, тир, оружейный склад и башня для сушки парашютов.

Строительство базы уже началось, объекты будут готовы в 2020 г., сообщает ERR.

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Технологии
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Techcrunch рассказало об утекших в интернет данных 400 млн пользователей Facebook

Ведомости
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В свободном доступе в интернете были выложены данные более 419 млн пользователей Facebook. Об этом сообщило издание Techcrunch со ссылкой на эксперта по безопасности Саньяма Джейна, который обнаружил утечку.

По данным издания, в базе данных на незащищенном сервере — доступ к нему мог получить любой желающий — хранились уникальные Facebook ID пользователей социальной сети, а также привязанные к ним телефонные номера. Кроме того, некоторые записи содержали имя пользователя, его пол и страну проживания.

В базе данных хранились 133 млн записей о пользователя Facebook в США, 18 млн — в Великобритании, еще 50 млн — в Вьетнаме.  После того, как издание обратилось к хостинг-провайдеру, база была снята с публикации.

Представитель Facebook Джей Нанкэрроу заявил, что информация, содержавшаяся в базе, устарела. «База данных была удалена, и мы не располагаем свидетельствами о том, что аккаунты в Facebook были взломаны», — подчеркнул он.

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Онлайн-кинотеатр Megogo объявил о запуске производства собственного контента

Ведомости
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Онлайн-кинотеатр Megogo создал студию для производства видеоконтента. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов.

Генеральным продюсером студии стал Георгий Малков, создатель фильмов «Любовь в большом городе» и «Мамы». Контракт с ним заключен на пять лет на условиях участия в прибыли проектов. Студия создается на базе его творческой команды, рассказал Чеканов.

Студия планирует занять нишу среднебюджетных фильмов, включая, к примеру, комедии и мелодрамы с бюджетом до 60 млн руб. и приключенческие истории с бюджетом до 120 млн руб., рассказал Малков. По его словам, планируется, что сначала фильмы Megogo будут прокатываться в кинотеатрах, а после — выкладываться в самом сервисе по подписке. Также будет рассматриваться вариант продажи контента на эфирные и платные телеканалы, отметил он. Сервис ведет переговоры о рекламных интеграциях в контент, добавил также Малков.

В работе студии семь полнометражных картин. Это семейные комедии, триллер, байопик и мелодрамы, выход которых запланирован в 2019 — 2021 гг., рассказала Megogo. Планируется и производство развлекательных и научно-популярных шоу, которые будут выходить только на Megogo, сообщил Малков. Уже разработаны и находятся в запуске пять таких проектов, добавил он.

Загрузка студии составит пять-семь полнометражных фильмов в год, рассказал Чеканов. В течение первого года планируется производство 300 часов контента, к 2022 г. — до 1000 часов в год, уточнил он.

Megogo — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. Его доля в выручке рынка по итогам 2018 г. составила 9%, свидетельствуют данные «ТМТ Консалтинга».

Бизнес
Новости

McDonald’s анонсировал открытие сети на Дальнем Востоке

Ведомости
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На Дальнем Востоке откроется несколько ресторанов сети быстрого питания McDonald’s. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор российского McDonald’s Марк Карена. В частности, сеть появится во Владивостоке, сообщил он.

По его словам, на следующий год инвестиции в строительство нескольких ресторанов составят минимум 1 млрд руб. Это будут прямые инвестиции компании, отметил он, предположив при этом, что они могут вырасти.

Точное количество точек и места, где они будут расположены, Карена не назвал.

«Мы очень заинтересованы в развитии локальных производителей. Например, вся рыба для ресторанов на Дальнем востоке будет поставляться из Охотского моря. Мы планируем закупать еду и у локальных поставщиков» — заявил Карена. Он подчеркнул, что рассчитывает на существенную прибыльности бизнеса на Дальнем Востока. По его словам, он видит у рынка большой потенциал.

На Дальнем Востоке сети McDonald's в настоящее время нет. В 2016 г. Алексей Семенов, занимавший тогда должность управляющего директора McDonald's в России, говорил, что появление в регионе сети следует ждать не ранее чем через пять лет. «Пока самая восточная точка, куда мы смогли дойти, это Новокузнецк [Кемеровская область]», — подчеркнул он тогда. Всего в России более 550 McDonald's.

Политика
Новости

Минвостокразвития изучает возможность расширения системы льгот в ТОР

Ведомости
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Минвостокразвития изучает возможность предоставления дополнительных льгот на территориях опережающего развития (ТОР), заявил руководитель ведомства Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, соответствующее предложение поступило от резидентов ТОР.

«Мы видим льготы и преференции, которые сегодня существуют, можно предлагать еще, в том числе альтернативные», – сказал он, отметив, что вопросы о льготах поднимаются на Восточном экономическом форуме. «Вопросы, связанные особенно с налогом на прибыль, почему бы не сделать его сейчас и сразу, но меньше, чем в стране, допустим, 7%, но на протяжении всего проекта, чем считать проект, допустим, первые 5 лет ноль, потом 10% оставшиеся 5 лет?» – привел пример Козлов. По его мнению, для не слишком затратных проектов следует ввести альтернативные льготные преференции, чтобы местные бюджеты могли сразу получать налоги.

Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал постановления о создании в России еще семи новых ТОР. В частности, они будут созданы в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях. На этих территориях планируется создать современные производства и инфраструктуру в различных отраслях, заявлял Медведев, Создание ТОР в регионах – это один из способов вдохнуть новую жизнь в моногорода, утверждал премьер.

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Политика
Новости

США ужесточили санкции против Ирана

Ведомости
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Американские власти ужесточили санкции против Ирана, включив в санкционный список более 20 физических и юридических лиц, а также несколько нефтяных танкеров, говорится в сообщении минфина США. Помимо иранцев в санкционном списке оказались граждане Индии, ОАЭ и Ливана, а также 16 компаний, зарегистрированных в Иране, Индии, ОАЭ, Ливане, Сингапуре и Сирии. Из шести попавших под санкции судов четыре ходят под иранским флагом, два – под флагами Панамы и Федерации Сент-Китс и Невис.

Минфин США принял меры против крупной сети перевозки грузов, финансирующей силы специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, отмечается в сообщении ведомства. «Иран продолжает предпринимать провокационные действия, направленные на дестабилизацию региона и мира в целом», – сообщает минфин. Те, кто покупают иранскую нефть, поддерживают иранское военное и террористическое подразделение «Аль-Кудс», приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Санкции были введены против посредников, помогающих «Аль-Кудс» «скрывать свою причастность к продаже иранской нефти», говорится в сообщении. «Только весной 2019 г. подконтрольная "Аль-Кудс" сеть наняла более 10 судов для транспортировки Сирии более 10 млн баррелей сырой нефти», – считают в минфине США. Сумма сделки составила более $500 млн. Созданной сетью руководит генерал Корпуса стражей исламской революции, бывший министр нефти Ирана Ростам Гасеми.

В мае 2018 г. США вышли из соглашения о ядерной программе с Ираном, действующего с 2015 г., и объявили о восстановлении санкционного режима в отношении страны. Санкции коснулись в основном стран и компаний, ведущих бизнес с Ираном. В апреле этого года Вашингтон ужесточил санкции против Ирана, введя запрет на покупку иранской нефти другими странами, через месяц был введен запрет на покупку у иранских производителей железа, стали, алюминия и меди.

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Политика
Новости

ФСИН выплатит 700 000 рублей компенсации из-за пыток в СИЗО

Ведомости
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Советский суд Улан-Удэ взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 000 руб. по иску ранее осужденного Виктора Роганова из-за пыток в местном следственном изоляторе (СИЗО), передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката потерпевшего Романа Сукачева.

По его словам, в январе 2013 г. начальник дневной смены отдела режима СИЗО-1 Улан-Удэ Юрий Гостев и шестеро его подчиненных пытались добиться от Роганова показаний при помощи пыток. Сотрудников СИЗО не остановил даже тот факт, что Роганов на тот момент находился под государственной защитой, уточнил адвокат. Роганову нанесли более 240 ударов ногами и руками. При пытках также использовались резиновая дубинка и наручники. «Потом пытались скрыть факт совершения преступления», – добавил Сукачев.

В мае прошлого года Советский суд Улан-Удэ приговорил сотрудников СИЗО, пытавших осужденного, к четырем годам лишения свободы условно. Они были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК).

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Политика
Новости

В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского

Ведомости
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В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским. Это следует из письма главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Копию документа предоставил «Ведомостям» представитель Рашкина.

Ранее ФБК выпустил расследование, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына.

27 августа Рашкин в запросе на имя Чоботова просил совместно с Генпрокуратурой осуществить проверку соблюдения Метельским, замещающим госдолжность города Москвы, установленных законом ограничений, обязанностей и запретов, в частности запрета участвовать в управлении коммерческими организациями, иметь счета, хранить ценности за рубежом. Для этого депутат попросил правоохранителей отправить соответствующие запросы в уполномоченные органы Австрии.

Ответ за подписью Чоботова был направлен 2 сентября. В нем сказано, что для проработки приведенных в обращении сведений его копии разосланы в компетентные государственные органы. Ответ о начале проверки был дан быстро, отметил представитель Рашкина: «Обычно они либо вообще игнорируют, либо отвечает уборщица».

Метельский баллотируется в Мосгордуму. На звонок «Ведомостей» он не ответил.

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