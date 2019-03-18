Дерипаска объяснил подачу иска к минфину США

По словам бизнесмена, использование судебной системы США для него – последняя возможность добиться справедливости Sergei Karpukhin / Reuters

Российский бизнесмен Олег Дерипаска объяснил в интервью CNBC подачу иска к министерству финансов США. По словам бизнесмена, он подал иск не по указанию Кремля, а из-за желания восстановить свое честное имя. Утверждение о том, что иск подан по согласованию с российскими властями, – «абсолютно ложное», сказал Дерипаска.

«Я был полностью застигнут врасплох этим шагом [введением санкций], надеюсь, рано или поздно люди поймут, что это было несправедливо», – заявил Дерипаска в интервью. Но пока, по его словам, ситуация становится все хуже и хуже. «Последние слушания в конгрессе, когда люди начали меня лично обвинять в вещах, с которыми я никак не связан, <...> это все просто фантазии», – рассказал Дерипаска.

По его словам, использование судебной системы США для него – последняя возможность добиться справедливости. По мнению Дерипаски, санкции могут быть оправданны, когда речь идет о наркотиках, распространении ядерного оружия, торговле людьми. Но нельзя принимать такие же меры по отношению к бизнесменам, «разрушая концепцию презумпции невиновности и справедливого процесса», настаивает он.

Кто такие Манафорт и Килимник Манафорт в прошлом оказывал Дерипаске консультационные услуги. Как утверждало Associated Press (AP), это продолжалось с 2006 до как минимум 2009 г., а одной из задач Манафорта было продвижение интересов российского руководства. Манафорт и Дерипаска подтверждали информацию о сотрудничестве, но подчеркивали, что оно касалось исключительно бизнес-интересов россиянина.

В 2016 г. Манафорт руководил предвыборным штабом Трампа. Килимник, согласно материалам минюста США, – помощник Манафорта. Оба проходят по уголовному делу о вмешательстве России в выборы в США. Как ранее сообщало AP, Манафорт и Килимник пытались заставить свидетелей давать показания об их работе на Украине.

По данным прокуратуры США, Килимник живет в Москве. Манафорт осужден в США в общей сложности на 7,5 года тюрьмы. Он был признан виновным в незаконном иностранном лоббировании, давлении на свидетелей и финансовых нарушениях.

Дерипаска также опроверг информацию о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 г. – в частности, передачу им через политконсультанта Константина Килимника каких-либо данных бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. По словам Дерипаски, подобные обвинения – ложь. «Это неправда, это абсурд», – утверждает Дерипаска. Он также назвал безосновательными утверждения о том, что Манафорт или Килимник могли каким-то образом сотрудничать с российскими спецслужбами.

Дерипаска утверждает, что давно не поддерживает деловых контактов с Манафортом. «Я не видел Манафорта с 2010 или 2011 г.», – уточнил бизнесмен. Единственной причиной, по которой он мог бы интересоваться Манафортом, были долги американца перед его компаниями, отметил Дерипаска. По его информации, после 2011 г. Манафорт сосредоточился «на украинских клиентах». «Это очевидно для любого, для любого проводящего расследования журналиста, который проверит, чем занимались там эти люди», – сказал Дерипаска.

В пятницу, 15 марта, Дерипаска подал в суд в Вашингтоне иск к минфину США. Бизнесмен потребовал отменить санкции, введенные против него в 2018 г. Согласно материалам суда («Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель бизнесмена), Дерипаска оценил финансовые потери от санкций в $7,5 млрд. «Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа – наряду с миллионами рабочих мест и средств к существованию – была разрушена политическими интригами», – передал представитель слова бизнесмена в пятницу «Ведомостям».

Минфин США ввел санкции против Дерипаски и восьми его компаний в апреле 2018 г.: они были включены в список Specially Designated Nationals. Фигурантам этого списка запрещен въезд в США, их активы в США блокируются, а лицам из США запрещено иметь с ними любые деловые отношения. В январе США сняли санкции с трех компаний Дерипаски (сам миллиардер остался под санкциями). Демократы в конгрессе требовали оставить все санкции в силе. В частности, они заявляли, что «олигарх» «содействует злонамеренным действиям» российского режима против США.