Путин предложил назначить Чайку полпредом на Северном Кавказе
Президент Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору России Юрию Чайке стать полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Встречу президента с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора – заместителем председателя Следственного комитета России (СКР) Игорем Красновым транслировал канал «Россия 1».
Путин поблагодарил Чайку за многолетнюю работу на посту генпрокурора – Чайка занимал этот пост с 2006 г. «Очень многое сделано для укрепления законности в России, очень многое сделано для того, чтобы граждане это почувствовали, чтобы государство стало крепче. Имею в виду единство применения законов Российской Федерации на всей территории России», – сказал Путин. Он отметил, что в начале 2000-х обстановка была очень сложной, благодаря работе прокуратуры и лично Чайки было сделано многое, чтобы переломить эту ситуацию.
При этом президент выразил надежду, что парламент поддержит кандидатуру Краснова на пост генпрокурора страны. Путин попросил Краснова продолжить усиленную работу в сфере борьбы с коррупцией и соблюдения законности в социальной сфере. По мнению президента, деятельность Генпрокуратуры должна быть более централизованной, ведомство должно и дальше следить за единообразным применением законов на всей территории страны. «Абсолютно убежден, что это пойдет на пользу гражданам», – подчеркнул Путин.
Кого заменит Чайка
С июня 2018 г. пост полпреда в СКФО занимал 54-летний генерал-лейтенант Александр Матовников. Он был переведен на эту должность в июне 2018 г. с поста командующего силами специальных операций – заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Генерал-лейтенант Матовников является выходцем из органов госбезопасности (в 1986 г. был зачислен в группу «А» Седьмого управления КГБ СССР). С тех пор, по воспоминаниям Героя Советского Союза генерал-майора в отставке и командира группы «А» КГБ-ГУО Геннадия Зайцева, Александр Матовников принимал участие в спецоперациях по освобождению заложников и нейтрализации террористов, в том числе при захвате больницы в Буденновске, на Дубровке (захват «Норд-Оста») и в Беслане.
Впоследствии был переведен в командование сил специальных операций Минобороны РФ, где занимался координацией действий личного состава во время операции по присоединению Крыма. Позже принимал личное участие в сирийской кампании: по словам военного источника «Ведомостей», он не только занимался планированием операций, но и принимал в них непосредственное участие на местах. По совокупности заслуг был удостоен звания «Герой России»: 28 декабря 2017 г. Владимир Путин лично вручил ему отличительный знак – Золотую звезду.
О судьбе Матовникова станет известно завтра, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, получит ли Матовников новое назначение.