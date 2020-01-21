Путин предложил назначить Чайку полпредом на Северном Кавказе

С июня 2018 г. пост полпреда в СКФО занимал 54-летний генерал-лейтенант Александр Матовников. Он был переведен на эту должность в июне 2018 г. с поста командующего силами специальных операций – заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Генерал-лейтенант Матовников является выходцем из органов госбезопасности (в 1986 г. был зачислен в группу «А» Седьмого управления КГБ СССР). С тех пор, по воспоминаниям Героя Советского Союза генерал-майора в отставке и командира группы «А» КГБ-ГУО Геннадия Зайцева, Александр Матовников принимал участие в спецоперациях по освобождению заложников и нейтрализации террористов, в том числе при захвате больницы в Буденновске, на Дубровке (захват «Норд-Оста») и в Беслане.