Что потеряли и что приобрели принц Гарри и Меган Маркл

Многого ли лишились супруги? Гарри шестой в очереди на трон, его сын – седьмой, шансы стать королями у них минимальные. The Guardian однажды написала сочувственно: «Роль еще одного ребенка в королевской семье, помимо наследника, – просто выжить. Безусловно, это не очень легкая роль». На старших, т. е. стоящих наверху в списке наследников трона, членов королевской семьи наложено множество ограничений: они обязаны представлять семью на различных мероприятиях, не имеют права на свой бизнес и карьеру и не могут даже запостить новое фото в инстаграм, не поделившись предварительно эксклюзивом с королевским пулом СМИ. Между тем Маркл писала на своем сайте The Tig: «Я никогда не хотела быть светской львицей, я хотела быть женщиной, которая работает». Сайт, кстати, пришлось закрыть перед помолвкой из-за правил для особ монаршего клана.