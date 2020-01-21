Что потеряли и что приобрели принц Гарри и Меган Маркл
Елизавета II согласилась на отказ принца Гарри и Меган Маркл от обязанностей старших членов королевской семьи. Они сохранят герцогские титулы, а на жизнь будут зарабатывать самостоятельно.
Вечером 18 января Букингемский дворец объявил, что договорился с герцогом и герцогиней Сассекскими об условиях, на которых они отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, лишатся титулов «королевское высочество» и начнут самостоятельную жизнь. Британцы в шутку окрестили эту историю «Мегзит».
Многого ли лишились супруги? Гарри шестой в очереди на трон, его сын – седьмой, шансы стать королями у них минимальные. The Guardian однажды написала сочувственно: «Роль еще одного ребенка в королевской семье, помимо наследника, – просто выжить. Безусловно, это не очень легкая роль». На старших, т. е. стоящих наверху в списке наследников трона, членов королевской семьи наложено множество ограничений: они обязаны представлять семью на различных мероприятиях, не имеют права на свой бизнес и карьеру и не могут даже запостить новое фото в инстаграм, не поделившись предварительно эксклюзивом с королевским пулом СМИ. Между тем Маркл писала на своем сайте The Tig: «Я никогда не хотела быть светской львицей, я хотела быть женщиной, которая работает». Сайт, кстати, пришлось закрыть перед помолвкой из-за правил для особ монаршего клана.
Финансово независимые
Гарри и Меган уже заявили, что станут финансово независимыми. На деле это означает, что они получат право зарабатывать самостоятельно и лишатся своей доли гранта суверена (Sovereign Grant). Грант формируется из дохода от владений короны, поступает в казну и управляется государством (в прошлом финансовом году, окончившемся в марте 2019 г., сумма составила 82 млн фунтов). Но эти деньги можно тратить только на исполнение официальных обязанностей, от которых супруги как раз и отказываются.
На грант суверена приходилось около 5% дохода семьи принца Гарри, сказано на ее официальном сайте. Остальные 95% Гарри получал от отца, принца Чарльза, доход которому приносят земли и прочие активы под управлением трастового фонда Duchy of Cornwall. Фонд был создан в 1337 г. для содержания прямого наследника престола. В прошлом финансовом году Гарри и его брату Уильяму отец передал 5,1 млн фунтов, сообщается в финансовом отчете фонда. Кому сколько досталось, не уточняется. Forbes предполагает, что Уильям с тремя детьми мог рассчитывать на большую, нежели у Гарри, долю. Правда, Чарльз грозился лишить Гарри денег в случае Мегзита. Похожая угроза сработала с принцессой Маргарет в 1950-х – та отказалась от своей любви к Питеру Таунсенду, вспоминает The Guardian.