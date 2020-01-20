Принц Гарри сожалеет о лишении его королевского титула
Британский принц Гарри выразил сожаление лишением его королевского титула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Гарри перед благотворительной организацией Sentebale. Ранее принц и его жена Меган Маркл отказались от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Букингемский дворец лишил их королевских титулов.
«Мне очень грустно, что до этого дошло», — сказал Гарри по поводу итоговых договоренностей с королевской семьей. «Мы надеялись продолжать служить королеве, Содружеству и моим военным ассоциациям без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно», — цитирует агентство слова принца. Оно также отмечает, что Гарри был «явно расстроенным» во время своего выступления.
18 января Букингемский дворец объявил, что пара, согласно договоренностям с королевской семьей, перестанет исполнять королевские обязанности и лишится титулов «королевское высочество». Супруги вернут 2,4 млн фунтов стерлингов (около $3,1 млн), потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их особняка, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государства. При этом за ними сохранятся титулы герцога и герцогини Сассекских. Изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года.
Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и Меган Маркл 8 января объявили, что намерены отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Меган после этого заявления покинула Великобританию и уехала к своей семье в Канаду с восьмимесячным сыном Арчи.