Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

Крашенинников заявил, что никакие поправки в главы 1 и 2 не предполагаются, поэтому поправки об установлении идеологии вноситься не будут. Он также рассказал, что вопрос о праве Госдумы отзывать министров будет обсуждаться в дальнейшем. По его словам, решения ЕСПЧ будут после принятия поправок исполняться как и прежде. Концепция нынешних поправок в Конституцию не предполагает избрания судей, сказал он. Обнуления президентских сроков после внесения поправок в Конституцию не будет, также в поправки не будут включать норму о самороспуске Госдумы, говорит Крашенинников. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Талия Хабриева сказала, что поправки в Конституцию предусматривают, что индексация пенсий должна проводиться и работающим пенсионерам.