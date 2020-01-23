Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию, внесенный президентом России Владимиром Путиным. Его поддержали 432 депутата, никто не воздержался и не проголосовал против.
Поправки в Конституцию на пленарном заседании представил официальный представитель президента, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Он напомнил, что они будут вынесены на общероссийское голосование, порядок этого голосования сейчас разрабатывается. После принятия поправок потребуется внести изменения в более чем 30 федеральных законов, а также нужно будет принять закон о Госсовете, сказал Крашенинников. Также нужно будет корректировать закон о порядке внесения поправок в Конституцию, добавил депутат.
После его выступления представители думских фракций задавали вопросы. Так, депутатов от ЛДПР интересовало, сможет ли Госдума отзывать министров, которые не справляются со своей работой, если парламент теперь будет участвовать и в утверждении министров. Также депутаты от ЛДПР спрашивали, обнулятся ли президентские сроки после того, как из Конституции уберут слово «подряд». «Справедливая Россия» интересовалась, можно ли внести в Конституцию поправку о расширении полномочий Центробанка и установить идеологию. Депутаты КПРФ сказали, что будут вносить поправку о возвращении выборности судей низового уровня, и спрашивали, как будут исполняться решения ЕСПЧ после принятия поправок. «Единую Россию» в числе прочего интересовало, распространятся ли ограничения по иностранному гражданству на прокуроров.
Крашенинников заявил, что никакие поправки в главы 1 и 2 не предполагаются, поэтому поправки об установлении идеологии вноситься не будут. Он также рассказал, что вопрос о праве Госдумы отзывать министров будет обсуждаться в дальнейшем. По его словам, решения ЕСПЧ будут после принятия поправок исполняться как и прежде. Концепция нынешних поправок в Конституцию не предполагает избрания судей, сказал он. Обнуления президентских сроков после внесения поправок в Конституцию не будет, также в поправки не будут включать норму о самороспуске Госдумы, говорит Крашенинников. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Талия Хабриева сказала, что поправки в Конституцию предусматривают, что индексация пенсий должна проводиться и работающим пенсионерам.
Путин в понедельник, 20 января, внес в Госдуму проект поправок, которые анонсировал 15 января в послании Федеральному собранию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил спешку с проведением конституционной реформы тем, что любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке.
Госдума дала Совету Федерации, правительству, Конституционному и Верховному судам, а также властям регионов всего день на то, чтобы подготовить отзывы к поправкам. Все думские фракции – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» – заявили, что поддержат законопроект в первом чтении.
Второе чтение пройдет 11 февраля, уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На сбор поправок ко второму чтению предусмотрено 15 дней. Всероссийский опрос по поводу поправок должен пройти уже после их принятия Госдумой и Советом Федерации. Среди возможных дат проведения опроса РБК называл 12 апреля и 26 апреля.
Володин после принятия поправок сказал журналистам, что не стоит расширять перечень вопросов, которые есть в нынешнем проекте: «На мой взгляд, было бы правильно здесь не расширять перечень вопросов, которые будут рассмотрены во втором чтении, а сконцентрироваться и поддержать те предложения, которые были проработаны в рамках рабочей группы, созданной президентом, и в рамках его инициативы».